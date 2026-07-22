La muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz de 18 años conocida por su papel en Godzilla vs. Kong, continúa generando conmoción en Hollywood. En las últimas horas se difundió un audio de las comunicaciones del 911 que reveló momentos de desesperación durante la asistencia posterior al accidente que terminó con la vida de la intérprete.
Revelan detalles de la llamada al 911 tras el accidente en el que murió la actriz Kaylee Hottle
La joven que interpretó a Jia en “Godzilla vs. Kong” falleció tras un choque en Maryland. Los equipos de emergencia solicitaron asistencia para comunicarse con la joven, que estaba inconsciente dentro del vehículo.
Según las grabaciones difundidas por los sitios Page Six y TMZ, los equipos de emergencia que llegaron al lugar solicitaron ayuda de una persona capacitada en lengua de señas para poder comunicarse con Hottle, quien se encontraba inconsciente dentro del vehículo.
El pedido de los rescatistas
En la comunicación de emergencia, uno de los oficiales pidió localizar a alguien que pudiera utilizar lenguaje de señas o una aplicación de interpretación para intentar establecer comunicación con la joven.
“Si alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos, ¿podría empezar así, por favor? Porque necesitamos un intérprete de lengua de señas”, expresó uno de los agentes durante el operativo.
La necesidad surgió porque los primeros intervinientes indicaron que Hottle estaba inconsciente y que no contaban con información de contacto de sus familiares. Según la comunicación, el joven de 19 años que conducía el vehículo tampoco tenía datos para contactar a allegados de la actriz.
Cómo ocurrió el accidente fatal
De acuerdo con la información brindada por la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, el accidente ocurrió durante la madrugada del martes en la cuadra 11400 de Windsor Road, en Ijamsville, Maryland.
Los equipos de emergencia llegaron al lugar cerca de las 2.52 de la madrugada tras recibir el aviso por un choque de un solo vehículo.
Las autoridades informaron que el automóvil, un Honda Accord modelo 1995, era conducido por un joven de 19 años que perdió el control, se desvió hacia el lado derecho de la carretera y terminó impactando contra una alcantarilla.
La investigación preliminar señaló que el exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante en el accidente. Según el audio del 911, el vehículo sufrió “graves daños en la parte delantera” y quedó aproximadamente tres metros fuera de la ruta.
Hottle fue trasladada a un hospital, pero murió durante el traslado debido a la gravedad de sus heridas.
Carrera y su papel en “Godzilla vs. Kong”
Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 en Georgia y formaba parte de una familia con hipoacusia, ya que sus padres también tienen esta condición.
Su carrera comenzó en 2017, cuando participó en un anuncio de la aplicación de traducción de lengua de señas Convo. Tiempo después, los productores de Kong: Skull Island consideraron que cumplía con las características necesarias para interpretar a Jia, un personaje que se comunica con King Kong mediante lenguaje de señas.
La joven llegó a protagonizar “Godzilla vs. Kong” junto a actores como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González y Rebecca Hall.
También retomó su papel en “Godzilla x Kong: The New Empire”, estrenada en 2024, actuación por la que recibió una nominación a los Saturn Awards como Mejor Actriz Joven en una Película.
Además de su participación en la franquicia de monstruos, Hottle tuvo una aparición en un episodio de la remake de “Magnum” en 2021.