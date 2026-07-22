Tenía 18 años

Revelan detalles de la llamada al 911 tras el accidente en el que murió la actriz Kaylee Hottle

La joven que interpretó a Jia en “Godzilla vs. Kong” falleció tras un choque en Maryland. Los equipos de emergencia solicitaron asistencia para comunicarse con la joven, que estaba inconsciente dentro del vehículo.