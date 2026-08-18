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Maximiliano Pullaro
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Tenía 36 años

Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere tras el resultado de la autopsia

El examen preliminar descartó traumatismos, mientras vuelven a cobrar relevancia los duros relatos de agresiones y amenazas que la actriz contó sobre su expareja.

Hayden Panettiere fue hallada inconsciente en un departamento de Carolina del Sur.Hayden Panettiere fue hallada inconsciente en un departamento de Carolina del Sur.
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El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el reciente fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a sus 36 años.

La actriz había contado en sus memorias episodios de agresiones, amenazas y maltrato durante su relación con Brian Hickerson, quien fue condenado por violencia doméstica.

La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento de Panettiere. Sin embargo, la causa y la manera de la muerte todavía están pendientes de estudios adicionales. Las autoridades tampoco informaron, hasta el momento, indicios de una muerte violenta.

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Una relación marcada por la violencia

Panettiere y Brian Hickerson comenzaron su relación en 2018. El vínculo estuvo atravesado por distintos episodios de violencia doméstica y procedimientos judiciales.

Hickerson fue detenido en varias oportunidades por hechos relacionados con agresiones contra la actriz. En 2021 se declaró sin oposición a dos cargos graves vinculados con lesiones a su pareja y cumplió una condena de prisión. Además, recibió una orden de protección a favor de Panettiere y tuvo que completar un programa contra la violencia doméstica.

FILE PHOTO: Hayden Panettiere arrives at the 21st Annual Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, U.S., January 17, 2016. REUTERS/Danny Moloshok/File PhotoLas memorias de la actriz expusieron detalles sobre el vínculo conflictivo que atravesó.

Años después, Hickerson reconoció públicamente haber ejercido violencia durante aquella relación. En mayo de 2026, al hablar sobre las memorias de la actriz, admitió que uno de los episodios relatados en el libro había ocurrido y reconoció: “Lo hice”.

Los estremecedores relatos de la actriz

En This Is Me: A Reckoning, Panettiere contó en primera persona algunos de los episodios que atravesó durante ese período.

“Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta”, escribió. Luego describió el dolor provocado por las agresiones y aseguró que las bofetadas llegaron a convertirse en puñetazos.

En otro pasaje, relató: “Una noche me destroza la cara de tal manera que no salgo de casa durante semanas”.

FILE PHOTO: Hayden Panettiere poses during a photocall to present her film 'Fireflies in the Garden' running in the competition at the 58th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 10, 2008. REUTERS/Johannes Eisele/File PhotoLa investigación continúa mientras se esperan estudios para determinar la causa del deceso.

La actriz también habló de las amenazas y del miedo que experimentaba dentro de la relación. “Este es un hombre que no falla, pienso. Y no falla”, escribió después de describir una situación en la que él la habría amenazado con arrojarle un control remoto.

“El abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”

Uno de los fragmentos más personales de sus memorias estuvo relacionado con las razones por las que permaneció en aquel vínculo pese a las agresiones.

“Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”, confesó.

La historia de violencia volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de su fallecimiento, debido a que Hickerson habría estado junto a ella durante el viaje a Carolina del Sur. Sin embargo, no existe hasta el momento una acusación oficial que lo vincule con la muerte de la actriz.

La investigación continúa abierta mientras los forenses esperan completar los estudios necesarios para determinar la causa definitiva.

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