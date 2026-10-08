#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Desde España

Repatriarán los restos de Héctor Alterio

La Asociación de Actores emitió un comunicado, con la firma de los hijos de la artista, Malena y Ernesto Alterio, anunciando que los restos del artista serán trasladados al país: “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores” del cementerio de La Chacarita.

A varios meses de su muerte en Madrid, la familia decidió trasladar las cenizas del actor a Buenos Aires.A varios meses de su muerte en Madrid, la familia decidió trasladar las cenizas del actor a Buenos Aires.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Los restos del reconocido actor Héctor Alterio, quien falleció a sus 91 años el pasado 13 de diciembre en Madrid, serán trasladados a Buenos Aires para descansar en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

La Asociación de Actores emitió un comunicado.La Asociación de Actores emitió un comunicado.

El artista vivió sus últimos días en Madrid, España, lugar que eligió para residir desde hace dos décadas. Ahora, su familia comunicó que, luego de varios meses de su muerte, decidió trasladar sus cenizas a Buenos Aires, la ciudad en la que comenzó a construir su camino en la actuación.

El comunicado de Actores

La Asociación de Actores emitió un comunicado, con la firma de los hijos de la artista, Malena y Ernesto Alterio, anunciando que los restos del artista serán trasladados al país: “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores”.

El Panteón de la Asociación Argentina de Actores.El Panteón de la Asociación Argentina de Actores.

“El próximo jueves 15 de octubre, a las 16 horas, sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, junto a su familia, llevarán sus cenizas al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansará en la tierra que siempre llevó consigo”, expresó la entidad sobre la ceremonia.

“Será, en palabras de Malena y Ernesto, ‘un acto sencillo, como él era’, para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores este momento tan especial. Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”, señalaron desde la Asociación.

El mensaje de sus hijos

El comunicado estuvo acompañado por unas palabras de Malena y Ernesto, en las que hacen énfasis en los deseos del actor de volver a su hogar. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, escribieron.

Mirá tambiénMurió el reconocido actor argentino Héctor Alterio

El reconocido actor Héctor Alterio fue velado el pasado 13 de diciembre en la ciudad española de Madrid, donde residió durante más de dos décadas hasta sus últimos momentos. La ceremonia se llevó a cabo en el velatorio del Tanatorio de la M30, ubicado en la Calle Salvador de Madariaga 11.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cine Series Televisión
España
Argentina
Buenos Aires
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro