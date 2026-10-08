Desde España

Repatriarán los restos de Héctor Alterio

La Asociación de Actores emitió un comunicado, con la firma de los hijos de la artista, Malena y Ernesto Alterio, anunciando que los restos del artista serán trasladados al país: “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores” del cementerio de La Chacarita.