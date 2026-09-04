El periodista deportivo Horacio Pagani debió ser sometido a una intervención luego de que un control médico detectara una obstrucción en una de sus arterias carótidas. El procedimiento consistió en la colocación de un stent y, tras la operación, el periodista llevó tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales.
Horacio Pagani fue operado de urgencia tras un hallazgo en un chequeo de rutina
El periodista deportivo contó cómo detectaron la obstrucción en una de sus arterias y llevó tranquilidad a sus seguidores al explicar que el procedimiento salió bien y que espera continuar pronto con su actividad.
Pagani había concurrido al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para realizarse un examen de rutina. Durante la evaluación, los médicos detectaron que una de sus arterias carótidas presentaba una importante obstrucción.
Ante este hallazgo, los profesionales determinaron que debía realizarse una intervención para colocarle un stent. La operación se llevó a cabo con éxito y, posteriormente, el periodista utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido.
El mensaje tras la intervención
Lejos de dramatizar la situación, Pagani explicó que el problema fue detectado a tiempo y remarcó que se trató de una medida preventiva. “Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer”.
En su mensaje, además, explicó por qué los médicos decidieron intervenir pese a que el hallazgo se produjo durante un control programado. “No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”.
Luego de la operación, Pagani agradeció las muestras de preocupación y los mensajes que recibió mientras permanecía internado.
El periodista había anticipado que este jueves podría recibir el alta médica, aunque hasta el momento no se había confirmado que finalmente eso hubiera ocurrido. “Agradezco a todos los llamados y a toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, expresó al finalizar su comunicado.
El apoyo de sus colegas
La publicación de Pagani también generó numerosas reacciones de sus seguidores y colegas, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo.
Entre los comentarios que recibió se destacaron los de compañeros de Bendita TV, que apelaron al humor para acompañarlo durante su recuperación.
“¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!”; “¡Te amo, Horacio! Vamosss”; “Vamos Horacio, amigo” y “Vos podés, Pagani” fueron algunas de las expresiones que aparecieron en el posteo.
Tras la intervención, el periodista se mostró en buen estado y transmitió tranquilidad sobre su evolución.