Siniestro

Impactante choque de Claudia Villafañe frente a la cancha de River

La exesposa de Diego Maradona sufrió un accidente leve este martes por la mañana al realizar una maniobra prohibida frente al estadio Monumental. Aunque sufrió un corte en la cabeza, se encuentra fuera de peligro y decidió no ser trasladada por el SAME.