Impactante choque de Claudia Villafañe frente a la cancha de River
La exesposa de Diego Maradona sufrió un accidente leve este martes por la mañana al realizar una maniobra prohibida frente al estadio Monumental. Aunque sufrió un corte en la cabeza, se encuentra fuera de peligro y decidió no ser trasladada por el SAME.
En la mañana de este martes, alrededor de las 10:15, Claudia Villafañe protagonizó un accidente vial en la intersección de Avenida Udaondo y el Puente Labruna, frente al estadio de River Plate. La empresaria manejaba una camioneta cuando realizó un giro en "U", una maniobra prohibida en ese tramo, lo que provocó una colisión con otro vehículo particular.
La conductora del segundo vehículo no sufrió lesiones, mientras que Villafañe tuvo un corte leve en la cabeza producto del impacto.
Impactante choque de Claudia Villafañe frente a la cancha de River. Crédito: @_Nico_Padovan
Atención médica
Minutos después del choque, arribaron al lugar equipos de emergencia del SAME. Si bien le ofrecieron asistencia médica y traslado en ambulancia o vía aérea, Villafañe optó por no ser trasladada y se dirigió por sus propios medios a una clínica cercana para una revisión general.
El accidente generó un importante movimiento en la zona, ya que ocurrió en un sector de alta circulación vehicular y peatonal. Personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, afectada por el hecho.
Consultada por medios del espectáculo y figuras del periodismo, Villafañe llevó tranquilidad con una breve declaración: “Estoy bien. Fue un choque, nada más”. También lo ratificó su representante, quien aseguró que la situación no pasó a mayores.
En tanto, especialistas en seguridad vial señalaron que este tipo de maniobras, como el giro en “U”, representan un alto riesgo, especialmente en zonas de tránsito denso. Agregaron que maniobras de ese tipo dificultan la visibilidad y aumentan las chances de colisión.
Las autoridades continúan revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar las responsabilidades del hecho, aunque no se registraron infracciones al momento.
El incidente tomó rápida relevancia en redes sociales y medios de comunicación, debido a la notoriedad pública de Villafañe. Varios programas de espectáculos cubrieron la noticia en vivo y siguieron de cerca su evolución. A pesar del revuelo, desde su entorno insistieron en que se trató de un episodio menor y que no fue necesario alarmarse por su estado de salud.
Tránsito complicado en la zona
El accidente se produjo en una de las zonas más transitadas del barrio de Núñez, especialmente en horarios pico. La presencia de la cancha de River, sumada al movimiento habitual de vehículos, complica aún más la circulación. Testigos del hecho indicaron que el tránsito se volvió caótico por algunos minutos, hasta que las autoridades despejaron la vía y restablecieron el flujo normal.
El episodio no pasó a mayores, pero dejó en evidencia los riesgos de maniobras indebidas en zonas de alta circulación y la rápida exposición pública que enfrentan las figuras reconocidas ante cualquier incidente.
