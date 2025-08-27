Anamá Ferreira persiguió a un ladrón y recuperó una costosa cartera robada

La inseguridad golpea en cualquier rincón argentino y nadie queda a salvo, ni siquiera los famosos. Este fin de semana, la ex modelo Anamá Ferreira vivió un violento episodio en la Recoleta porteña, cuando un ladrón intentó robarle la cartera a una amiga. Lejos de quedarse quieta, lo persiguió y lo enfrentó.
El robo en plena calle
Todo ocurrió en horas de la noche, cuando Ferreira y una amiga regresaban de un show. Al bajar del taxi, un delincuente aprovechó la situación y le arrebató la cartera a la acompañante de la ex modelo.
Foto: Gentileza
“Fuimos a un show, bajamos del taxi, era temprano, 9 de la noche, y no había nadie, empezamos a caminar”, relató. En ese momento, el ladrón sorprendió a su amiga: “Yo siempre llevo la cartera enganchada y me parece que el bandido pasó por mi lado y le agarra la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”.
Lejos de quedarse paralizada, Ferreira decidió actuar de manera instintiva. “Me fui encima, el instinto, no sé, no debería hacerlo. Yo entreno boxeo. No sabes si la persona tiene un cuchillo o un arma”, explicó en diálogo con Domingo de espectáculos (Radio Splendid).
Entre risas, recordó también el valor del objeto robado: “Todo por una Chanel”, dijo sobre la costosa cartera de su amiga.
Foto: Gentileza
En medio de la tensión, tres repartidores que circulaban por la zona intervinieron para ayudar a la ex modelo.
“Vinieron tres de los deliverys, que les agradezco y no sé quiénes son, que lo agarraron y ya le pegaban, no está bueno eso. Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”, contó.
Sin intervención policial
Finalmente, la situación terminó sin intervención de las autoridades. “Gritaba a mi amiga que llamara la policía y lo soltamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado? Yo miré todo, sabía lo que tenía puesto (el delincuente)”, cerró Ferreira.
