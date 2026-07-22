Interpretará a Celeborn

Jamie Campbell Bower se suma al elenco de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Después de interpretar al temible Vecna en Stranger Things, Bower cambiará completamente de registro para integrarse al universo creado por J.R.R. Tolkien con un personaje ligado a una de las figuras más importantes de la Tierra Media.