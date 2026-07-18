Con tres grandes apuestas

Anya Taylor-Joy acelera su conquista de Hollywood

Tras el estreno de la miniserie “Lucky”, la actriz argentino-británica suma un papel inédito en “The Hunt for Gollum” y se prepara para un rol clave como Alia Atreides en “Dune: Parte tres”, consolidando uno de los momentos más ambiciosos de su carrera.