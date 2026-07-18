Anya Taylor-Joy atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras convertirse en una de las figuras más cotizadas de Hollywood gracias a títulos como “La bruja”, “Gambito de dama” y “Furiosa”, la actriz nacida en Miami y criada entre Buenos Aires y Londres encara una nueva etapa marcada por tres proyectos de enorme perfil.
Anya Taylor-Joy acelera su conquista de Hollywood
Tras el estreno de la miniserie “Lucky”, la actriz argentino-británica suma un papel inédito en “The Hunt for Gollum” y se prepara para un rol clave como Alia Atreides en “Dune: Parte tres”, consolidando uno de los momentos más ambiciosos de su carrera.
Se trata del estreno de la serie “Lucky” en Apple TV+, su incorporación al universo de “El Señor de los Anillos” con “The Hunt for Gollum” y su esperado regreso a la saga “Dune”, donde finalmente tendrá un papel protagónico como Alia Atreides.
Una fugitiva entre la mafia y el FBI
El primero de estos proyectos ya es una realidad. “Lucky”, la miniserie de siete episodios estrenada por Apple TV+, adapta la novela homónima de Marissa Stapley y presenta a Taylor-Joy como Luciana “Lucky” Armstrong, una estafadora profesional que queda atrapada entre el FBI y una poderosa organización criminal después de que un robo millonario sale mal.
La historia comienza cuando el marido de Lucky desaparece llevándose los diez millones de dólares obtenidos en el golpe, dejándola sola frente a una persecución que involucra tanto a las autoridades como a la jefa de la mafia, quien además resulta ser su suegra.
Obligada a recurrir a todo lo aprendido de su padre -un ladrón encarcelado interpretado por Timothy Olyphant-, la protagonista inicia una desesperada huida mientras intenta abandonar definitivamente el mundo del crimen.
Además de protagonizar la producción, Taylor-Joy debuta como productora ejecutiva a través de su compañía Ladykiller, compartiendo esa responsabilidad con Reese Witherspoon, Cassie Pappas y Jonathan Tropper, entre otros.
La actriz explicó que uno de los mayores desafíos fue lograr que el público empatizara con un personaje cuya principal herramienta es el engaño, equilibrando constantemente cuánto revelar de la verdadera personalidad de Lucky.
Una nueva elfa para la Tierra Media
Mientras “Lucky” comienza su recorrido en streaming, Taylor-Joy ya piensa en otro de los grandes desafíos de su carrera: su incorporación a “The Hunt for Gollum”, la nueva película ambientada en el universo de “El Señor de los Anillos”.
Dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a interpretar a Gollum, la película transcurrirá entre los acontecimientos de “El Hobbit” y “La Comunidad del Anillo”. Allí la actriz dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque definida como una agente letal y de absoluta confianza del rey Thranduil.
Se trata de un personaje completamente nuevo, creado especialmente para el universo cinematográfico y que no proviene directamente de las novelas de J.R.R. Tolkien.
Durante la presentación de “Lucky”, Taylor-Joy confesó con humor que recién ahora comenzará a leer la obra de Tolkien. Explicó que de niña creía erróneamente que era imposible ser fan tanto de “Harry Potter” como de “El Señor de los Anillos”, una idea que abandonó tras descubrir la trilogía cinematográfica durante la pandemia.
La actriz también celebró su incorporación al proyecto con una frase que rápidamente se volvió viral: “Me he sentido un elfo toda mi vida”, aseguró, calificando el papel como “un sueño hecho realidad”.
Alia Atreides alza el puñal
Pero probablemente el proyecto más esperado sea “Dune: Parte tres”, donde el personaje de Alia Atreides dejará de ser una breve aparición para convertirse en una figura central de la historia.
Taylor-Joy había aparecido fugazmente al final de “Dune: Parte dos” como la versión adulta de Alia en una visión profética de Paul Atreides. Ahora, la tercera película -basada en la novela “Mesías de Dune” de Frank Herbert- la ubicará como uno de los personajes más relevantes de la trama, compartiendo numerosas escenas con Timothée Chalamet.
La historia retomará los acontecimientos 17 años después del ascenso de Paul al trono imperial, mostrando las consecuencias políticas y personales de su reinado sobre Arrakis.
La complejidad del personaje ya despertó elogios dentro del propio elenco. Durante un evento mundial de IMAX, Chalamet aseguró que Taylor-Joy está “aterradora e increíble” en la película y destacó el fuerte impacto visual de su interpretación. La actriz recibió el comentario como un auténtico halago y respondió entre risas: “Si asusto a Timmy, vamos por buen camino”.
Taylor-Joy ya había anticipado meses atrás que Alia representa uno de los personajes más complejos que le tocó interpretar. Describió a la hermana de Paul Atreides como una mujer que carga en su mente con el conocimiento acumulado de innumerables generaciones, una condición que funciona al mismo tiempo como bendición y maldición.
Una estrella en plena expansión
Con apenas 30 años, Anya Taylor-Joy continúa ampliando un recorrido que comenzó con “La bruja”, se consolidó con el fenómeno mundial de “Gambito de dama” y la llevó a protagonizar producciones tan diversas como “El menú”, “Furiosa” y “Super Mario Bros.: La película”.
Ahora suma responsabilidades como productora ejecutiva y se convierte en una de las pocas actrices capaces de liderar simultáneamente una serie de prestigio y dos de las franquicias cinematográficas más importantes del momento.
Entre el thriller criminal de “Lucky”, la fantasía épica de “The Hunt for Gollum” y la ciencia ficción filosófica de “Dune: Parte tres”, la actriz parece decidida a demostrar que su presente en Hollywood está lejos de alcanzar su techo.