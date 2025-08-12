Luego de la cancelación

Jey Mammon reapareció en televisión tras su alejamiento de los medios

Después de más de un año fuera de la pantalla por las denuncias que lo alejaron de Telefe, Jey Mammon volvió a la televisión con un late night propio en El Nueve. El programa, titulado “Medianoche con Jey”, debutó este lunes con un mix de entrevistas, humor y música, y tuvo como invitada a Graciela Alfano.