“Me allanaron como a un narco”: la furia de Joel Ojeda tras el operativo policial
El ex GH negó haber estado detenido y apuntó contra la justicia tras el allanamiento en su casa por apuestas ilegales. “No encontraron nada”, escribió en X. Secuestraron computadoras, su celular y $400 mil.
Horas después de que trascendiera que había sido detenido en un operativo policial en su casa de San Miguel, Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano 2023, rompió el silencio en sus redes. “Nunca estuve detenido, ni esposado”, escribió en su cuenta de X. “Me allanaron 12 personas para buscar quién sabe qué. No encontraron nada”.
Ojeda, quien fue imputado por promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales, se mostró visiblemente molesto con el procedimiento. “Me dieron vuelta la casa como si fuera un narcotraficante, mientras los verdaderos narcos andan libres y campantes”, denunció.
Joel Ojeda negó haber estado detenido y denunció el operativo como “puro circo”.
Lo que se llevaron del operativo
El allanamiento tuvo lugar a las 6.30 de la mañana y fue parte de una serie de más de 30 intervenciones ordenadas por la Justicia en el marco de una causa por juego ilegal. A Ojeda le secuestraron dos notebooks, un iPhone y cerca de $400 mil que, según él, eran de la jubilación de su madre.
El influencer anticipó que este viernes se presentará en la fiscalía para aclarar su situación: “Los voy a mantener informados. Gracias y buen jueves”, cerró en su posteo.
Joel Ojeda, imputado por captar apostadores en plataformas ilegales desde sus redes.
Una mañana agitada
Antes del operativo, Joel compartió en sus historias de Instagram un momento íntimo con sus gatos durante la cena. Poco después, las fuerzas policiales irrumpieron en su hogar. Las imágenes difundidas por la Policía mostraron al ex GH con el rostro cubierto y las manos en la espalda mientras se desarrollaba el procedimiento.
En su domicilio también se hallaron dispositivos electrónicos que serán peritados para determinar si efectivamente fueron utilizados en maniobras de captación para plataformas de apuestas ilegales, algunas de ellas de fácil acceso para menores de edad.
Durante el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos y casi 400 mil pesos.
En problemas con la Justicia
El Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a pedido del juzgado penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó la orden que derivó en el allanamiento. La causa se tramita bajo la carátula “Ojeda Joel David s/ Art. 301 bis – Juegos de azar sin autorización pertinente”.
La fiscalía especializada, a cargo de Juan Rozas, ya había indagado al exazafato en abril, aunque continuó promocionando plataformas ilegales hasta la fecha. Ahora, además del proceso penal, enfrenta la posibilidad de perder su cuenta de Instagram, con casi medio millón de seguidores, una de sus principales fuentes de ingresos.
