Imputaron al ex Gran Hermano Joel Ojeda por promover apuestas ilegales en redes

Joel Ojeda, conocido por su participación en Gran Hermano 2023, fue imputado este jueves por promover juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. La investigación, encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de San Isidro y la Fiscalía de Juegos de Azar, derivó en un allanamiento en su domicilio de Muñiz, partido de San Miguel.
Durante el operativo, se secuestraron un iPhone 15, dos notebooks de alta gama y $398.930 en efectivo. Según fuentes del caso, los dispositivos serán peritados para determinar el alcance de su actividad delictiva y posibles conexiones con otras cuentas o plataformas ilegales.
Durante el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos y casi 400 mil pesos.
Una red con cientos de perfiles
Ojeda habría comenzado a promocionar apuestas ilegales desde enero, usando su popularidad como influencer. Fue indagado en abril, pero continuó con la actividad casi a diario. La gravedad del caso radica en el público que lo sigue: menores de edad que podrían haber accedido a sitios clandestinos a través de sus publicaciones.
En paralelo al procedimiento en su casa, se realizaron más de 30 allanamientos en distintas jurisdicciones, se bloquearon unos 2.300 perfiles en redes y se enviaron 100 Cartas Documento a otros presuntos involucrados. Todo forma parte de una operación coordinada entre organismos judiciales y Lotería de la Ciudad.
Joel Ojeda, imputado por captar apostadores en plataformas ilegales desde sus redes.
De la fama al escándalo
El exazafato alcanzó la fama tras viralizarse en TikTok por un video donde una pasajera lo filmaba antes de despegar un vuelo. Ese episodio le abrió la puerta a Gran Hermano, donde se destacó por su carácter frontal y su relación con Catalina Gorostidi. Tras su salida del reality, intentó construir una carrera como influencer.
Sin embargo, su exposición también lo metió en polémicas. Fue denunciado por maltrato animal tras sumergirse con su perro en una pileta. El video, viralizado en redes, mostraba al animal intentando salir del agua con dificultad, mientras él bromeaba. Ese episodio sumó tensión a una figura ya atravesada por la controversia.
Ahora, ante la Justicia
El Ministerio Público Fiscal notificó formalmente a Ojeda de las imputaciones en su contra. Tiene 72 horas hábiles para presentarse a declarar. La causa está caratulada bajo los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de CABA, referidos a delitos informáticos y promoción de juegos ilegales.
“Queremos que se entienda que no se trata de una travesura digital”, dijo el comisario mayor Pablo Machicote, quien encabezó los operativos. “Estas plataformas buscan captar jóvenes, manipular su atención y generar ganancias millonarias fuera de todo control del Estado”, agregó.
