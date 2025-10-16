#HOY:

Marley reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

El conductor confirmó que ocupará temporalmente el lugar de un participante mientras disfruta de la oportunidad de vivir la experiencia del famoso reality de cocina.

Marley confirmó que será la figura que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity.
Tras varios rumores y versiones contradictorias, Alejandro “Marley” Wiebe confirmó en LAM que será quien ocupe temporalmente el lugar de Maxi López en MasterChef Celebrity, mientras el ex futbolista disfruta de un viaje relámpago a Suecia.

El miércoles por la noche, un móvil del programa lo interceptó mientras hacía compras en una verdulería y Marley afirmó: “Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”.

Con humor, agregó: “Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”. Aunque su participación será breve, Marley se mostró entusiasmado por sumarse al certamen: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”.

Disfrutando la experiencia

El conductor encara este desafío con buen humor y asegura que aprovechará la oportunidad para divertirse y probar suerte en la cocina, aunque sea por unos días. Su reemplazo temporal refleja la dinámica del programa y el espíritu competitivo, manteniendo la emoción para los televidentes mientras Maxi López se encuentra fuera del país.

El conductor probará su suerte en el reality de cocina.El conductor probará su suerte en el reality de cocina.

Durante la charla, el conductor también comentó que Wanda Nara podría recordarle la entrevista que le hizo a Mauro en Turquía, que supuestamente generó malestar entre algunas figuras del canal y donde también iba a participar Susana Giménez.

El conductor se mostró muy emocionado por su paso en el reality.El conductor se mostró muy emocionado por su paso en el reality.

La relación Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido ida y vuelta con guiños a su pasado durante el segundo capítulo de MasterChef Celebrity, que se emitió el martes tras el partido Argentina-Puerto Rico. Tal como se vio en el adelanto del lunes, la ex pareja —hoy amigos— fluyó en cámara mientras ironizaban sobre sus antiguos conflictos legales.

“Te veo bárbaro. ¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos”, le preguntó Wanda al visitar la estación del futbolista. “Uff, un montón”, respondió López. La conductora agregó con humor: “Sí, nos sirve”.

En el confesionario, Maxi se preguntó por qué Wanda hablaba “en plural” al referirse al premio. “Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque ya estaba pensando en embargarte el premio”, se burló Wanda. “¿Querés el 25%? No, eso ya no lo tenés más”, contestó López entre risas.

“Pero a vos te gusta la competencia y te gusta comer bien e ir a buenos restaurantes. A mí era más fácil vestirme que llevarme a comer, porque me gusta gastar mucho en la comida”, recordó Wanda sobre su ex pareja. “Ah, ¿y en ropa?”, le retrucó López, evidenciando la buena relación que han construido a lo largo de los años, dejando atrás cualquier conflicto y el escándalo por la “Icardiada”.

El plato de carne y el guiño de Wanda

Al momento de presentar su plato, Maxi describió el punto de su carne como “poco hecho”, y Betular lo corrigió señalando que lo correcto es “jugosa”. Desde atrás, se escuchó a Wanda bromear: “Yo comí mucho tiempo esa carne”, generando carcajadas entre los participantes y sumando un toque de humor al momento culinario.

