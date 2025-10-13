Arden las redes: Wanda Nara ya no esconde a su nuevo novio

Casi en modo de respuesta a Mauro Icardi, Wanda Nara oficializó su romance con el empresario Martín Migueles con una contundente foto en Instagram. La reciente pareja disfrutó de un mini viaje familiar en las Cataratas de Iguazú.
Dardos venenosos y mensajes encubiertos en redes sociales entre los ex. Wanda desde Misiones mostró a sus seguidores a su nueva pareja; mientras que Icardi y la China salieron a pasear en un lujoso barco.
Casi en modo de respuesta a Mauro Icardi, Wanda Nara oficializó su romance con el empresario Martín Migueles con una contundente foto en Instagram. La reciente pareja disfrutó de un mini viaje familiar en las Cataratas de Iguazú.
Tras varios meses de incógnitas sobre su vida amorosa, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una foto que publicó su pareja, sumándole dos corazones a la imagen.
Además, compartió un video de él junto a sus hijas disfrutando de una clase de cocina durante su mini escapada a Misiones.
La oficialización de la relación viene horas después de las románticas fotos que compartió Mauro Icardi junto a la China Suárez en Turquía, tras su reciente escapada a Madrid.
"Un domingo en el Bósforo", escribió el futbolista en Instagram.
En las imágenes se puede ver a la pareja junto a los hijos de la actriz, disfrutando del estrecho que conecta el mar Negro con el mar de Mármara.
El nombre de Maxi López resuena y sorprende aún a horas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity y es que Wanda Nara dio a conocer recientemente, la importante apuesta que hizo con el padre de sus hijos mayores, en caso de que resulte ganador de la competencia.
Ante la pregunta de “Si gana Maxi, ¿le devolvés la casa?”, la presentadora confirmó: “Le prometí eso y ahora lo está estudiando hasta altas horas de la noche”, sin embargo, como es habitual de las filosas declaraciones de la mediática, el contrapunto dio que hablar.
“¿Y si pierde, qué le vas a sacar?”, preguntaron desde el canal de las pelotas, a lo que Wanda se jactó a sus anchas: “Los chicos y la casa ya los tengo. No le puedo sacar más nada”, añadió divertida antes de referirse a los demás concursantes.
El siguiente ítem la interpeló: “‘La Reini’ dijo que te va a robar las carteras”, a lo que Nara contestó: “Se las puedo prestar porque presto muchas carteras a mis amigas, ella me cae muy bien y seguramente seamos grandes amigas”.
“Veo la competencia muy estresada y que por momentos se estresa más de lo que amerita”, continuó la presentadora al tiempo que especificó: “A -Luis- Ventura ya lo empecé a defender, algo impensado y, aunque muchas veces tuve ganas de ahorcarlo, lo defiendo porque lo quiero y pasé muchos momentos de mi vida con él”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.