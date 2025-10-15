El picante cruce entre Wanda y Maxi López en la primera emisión de Masterchef

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido ida y vuelta, con un pase de factura por su tiempo como pareja, durante la emisión del segundo capítulo de MasterChef Celebrity que se emitió el martes, una vez terminado el partido de Argentina-Puerto Rico.
Tal y como se vio en el adelanto del lunes, la ex pareja -y ahora amigos- fluyó en cámara mientras también ironizaron sobre su pasado conflicto legal.
Ida y vuelta
“Te veo bárbaro. ¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos”, le preguntó la conductora al visitar la estación del futbolista.
“Uff, un montón”, respondió López. Mientras que Wanda lanzó: “Sí, nos sirve”.
En una divertida escena en el confesionario, el futbolista se preguntó por qué Wanda hablaba "en plural” al referirse al premio.
“Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque ya estaba pensando en embargarte el premio”, se burló Wanda. “¿Querés el 25%? No, eso ya no lo tenés más”, contestó Maxi.
El ex futbolista se sometió al careo de su ex mujer.
"Pero a vos te gusta la competencia y te gusta comer bien e ir a buenos restaurantes. A mí era más fácil vestirme que llevarme a comer, porque me gusta gastar mucho en la comida”, recordó Wanda sobre su ex pareja.
“Ah, ¿y en ropa?”, le retrucó López, dejándola sin palabras.
Sus intervenciones dejaron ver la buena relación que entablaron a lo largo de los años, dejando cualquier conflicto y el escándalo por la “Icardiada” detrás.
Al momento de presentar su plato, el futbolista describió el punto de su carne como “poco hecho”, mientras que Betular lo corrigió diciéndole que se refiere a carne jugosa.
Desde atrás, se escuchó a Wanda decir: "Yo comí mucho tiempo esa carne", generando la risa de los demás participantes.
Wanda estrenó programa en la televisión abierta.
En la previa, habló de Icardi
Wanda contó que se está cuidando con la alimentación y no dudó en desayunar durante la entrevista. "Me gusta cocinar, cuando tengo tiempo libre, me encanta", aseguró.
Al ser consultada por Maxi López, que dijo que vivía a congelados cuando estaban juntos, respondió: "Soy una candidata bárbara, yo te doy cocina, familia, looks, tengo muchas cosas positivas, te doy todo de mí".
"Que Maxi esté en la tele, o sea, me imagino a cualquiera de mis ex haciendo Masterchef, menos a Maxi, porque odiaba los medios, odiaba la tele, una vez sola creo que fuimos a lo de Susana, porque amaba a Susana", comentó.
Sobre su relación con Martín Migueles, dijo: "Estoy muy bien, muy feliz. No estoy ocultando, estoy cuidando. Me entrenaba, tenía una contractura y me la sacó".
Mientras que al ser consultada por Mauro Icardi, reveló que espera que en un futuro pueda tener el vínculo que ahora tiene con Maxi: "Yo soy una mina que me olvido todo, bueno, imagínate que me olvide todo lo que había pedido, me olvido, entonces es como que en un tiempito seguramente me olvide".
“Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a Turquía. La restitución de la que hablan es que se vayan mis hijas conmigo a Turquía. No quiero que mis hijas vivan con la que fue su amante”, afirmó la conductora, que aún no pudo recuperar sus cosas y que espera que deje de malgastar su dinero en abogadas: “Yo no tengo diálogo, mis hijas sí, pero no las ve desde que se fue”.
