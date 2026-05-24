Sofía “Jujuy” Jiménez quedó en el centro de una inesperada polémica luego de compartir un video grabado desde una de las tribunas de la Bombonera durante el encuentro entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores.
Sofía “Jujuy” Jiménez respondió a las críticas de los hinchas de Boca por un video grabado en la Bombonera
La modelo publicó un descargo tras los cuestionamientos que recibió por mostrarse cantando y sonriendo durante el partido ante Cruzeiro. Aseguró que celebraba un gol que luego fue anulado y defendió su pasión por el club.
La publicación generó numerosas críticas entre algunos hinchas, que cuestionaron el tono festivo de las imágenes en un contexto de preocupación por el presente futbolístico del equipo. Frente a la repercusión, la modelo decidió explicar lo ocurrido y responder públicamente a los cuestionamientos.
El video que desató la polémica
La grabación mostraba a Jujuy cantando junto al resto de los simpatizantes en uno de los momentos más emotivos de la noche en la Bombonera.
Sin embargo, varios usuarios interpretaron que la influencer se encontraba celebrando en medio de un partido cargado de tensión para Boca, situación que derivó en una ola de comentarios negativos en las redes sociales.
El contexto del encuentro también contribuyó al malestar de algunos hinchas, ya que el equipo llegaba con la obligación de conseguir un resultado positivo en plena lucha por avanzar a los octavos de final del certamen continental.
“Acabábamos de hacer un gol”
A través de una serie de historias en Instagram, la modelo explicó que el video fue grabado inmediatamente después de una jugada que había generado una explosión de alegría en el estadio.
“Acabábamos de hacer un gol. Merentiel había convertido el segundo y con ese resultado estábamos ganando”, sostuvo al referirse a la acción que posteriormente fue invalidada por el árbitro.
Según relató, la reacción que se observa en las imágenes corresponde a la emoción lógica de cualquier hincha ante una situación favorable para su equipo.
Además, rechazó que hubiera existido una intención de burlarse o minimizar el momento deportivo que atravesaba Boca.
Su defensa como hincha del club
Durante su descargo, Jujuy Jiménez remarcó que vive el fútbol con intensidad y que asistir a la Bombonera forma parte de una tradición familiar muy importante para ella.
“Voy a seguir siendo hincha de Boca y voy a seguir yendo a la cancha cada vez que pueda”, expresó.
La modelo también vinculó su relación con el club al recuerdo de su padre y explicó que cada visita al estadio tiene un significado emocional especial.
Por ese motivo, afirmó que sintió la misma frustración que el resto de los simpatizantes cuando el resultado final no acompañó las expectativas generadas durante el encuentro.
Un debate que se trasladó a las redes
La situación volvió a poner sobre la mesa el impacto que tienen las redes sociales en la exposición pública de figuras vinculadas al deporte y al espectáculo.
Mientras algunos usuarios respaldaron la explicación de la influencer y destacaron que reaccionó como cualquier hincha ante un gol, otros mantuvieron las críticas por la publicación realizada en medio de un momento sensible para el club.
La discusión continuó durante las últimas horas con miles de comentarios y reproducciones del video original que dio origen a la controversia.