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Sofía “Jujuy” Jiménez respondió a las críticas de los hinchas de Boca por un video grabado en la Bombonera

La modelo publicó un descargo tras los cuestionamientos que recibió por mostrarse cantando y sonriendo durante el partido ante Cruzeiro. Aseguró que celebraba un gol que luego fue anulado y defendió su pasión por el club.