Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio a Emily Ceco

La Justicia dictó una condena de 15 años de prisión para Santiago Martínez por el intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco. Tras conocerse el fallo, la joven expresó su emoción y alivio: “Por fin voy a tener paz”.
Emily Ceco expresó alivio tras el fallo, habló del impacto emocional del proceso y aseguró que comienza una etapa en la que busca reconstruir su vida con mayor tranquilidad.
La Justicia dictó una condena de 15 años de prisión para Santiago Martínez por el intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco. Tras conocerse el fallo, la joven expresó su emoción y alivio: “Por fin voy a tener paz”.
El veredicto se dio a conocer este miércoles en los tribunales de Morón, luego de un proceso judicial que se inició tras la denuncia presentada por Ceco hace poco más de un año.
El tribunal resolvió condenar a Martínez por tentativa de homicidio, en un contexto de violencia de género. Durante el juicio, la querella había solicitado una pena de 16 años, al considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.
Luego de la sentencia, Ceco compartió su sensación de alivio, aunque con cautela: “Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz”.
Además, remarcó el impacto personal del fallo: “Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz”.
Sin embargo, también manifestó temor por el futuro: “Si él intentó matarme cuando le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo”.
La joven relató el difícil momento que vivió al reencontrarse con su agresor en la sala: “Cuando lo vi me empezó a temblar todo el cuerpo y tenía muchísimo miedo”.
También contó que durante su declaración, Martínez pidió disculpas y expresó sentimientos hacia ella, aunque la situación estuvo atravesada por tensiones con su entorno. “Quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”, afirmó.
La relación entre ambos se inició en el programa Love is Blind Argentina, emitido por Netflix y conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.
Allí se conocieron y, tras pocas semanas, contrajeron matrimonio. Sin embargo, durante el desarrollo del reality ya se habían evidenciado actitudes de maltrato por parte de Martínez, que luego derivaron en la denuncia por violencia de género.