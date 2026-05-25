Los procedimientos cosméticos a los que se ha sometido Kate Cassidy están generando algunos problemas.
El mal momento de Kate Cassidy: por sus cirugías estéticas, no la reconocieron en el aeropuerto
La novia del fallecido Liam Payne admitió que se realizó varios tratamientos estéticos pero se quejó del trato recibido por el personal del aeropuerto de Fort Lauderdale.
La joven de 27 años, que llevaba dos años saliendo con Liam Payne en el momento de su muerte en 2024, relató entre lágrimas su experiencia al ser detenida por el personal de la TSA después de que le dijeran que la foto de su pasaporte no coincidía con su aspecto actual.
“Me ridiculizaron de verdad en el aeropuerto de Fort Lauderdale”, dijo Kate en un video de TikTok del 15 de mayo . “Estaba en la fila de seguridad, le di mi pasaporte al agente y, obviamente, revisaron la foto. Si coincidía con el pasaporte, te daban luz verde, y si no, luz roja. Me tocó la luz roja porque, supongo, mi foto no coincidía con mi aspecto”.
Tras mostrar la foto de su pasaporte a la cámara, la joven de 27 años explicó cómo el personal de seguridad del aeropuerto no dudó en decirle que estaba irreconocible en comparación con la foto antigua.
“Llamó a una mujer, y ella miró mi pasaporte, me miró a mí, se quedó boquiabierta, de arriba abajo, y esta mujer no paraba de repetir que ‘esta no eres tú. Me estás dando el pasaporte de otra persona’”, explicó Kate. “Me dijo: ‘Nariz nueva, labios nuevos, algo en los ojos, pelo nuevo’”.
Avergonzada, la influencer detalló cómo intentó mostrarle su identificación a la empleada del aeropuerto, a lo que la mujer supuestamente contó las tres fotos como si fueran tres personas diferentes.
“Me da muchísima vergüenza”, admitió la modelo. “Luego fue y llamó a tres hombres diferentes. Uno me preguntó: ‘¿No tienes tu identificación de trabajo?’. Y yo le respondí: ‘Puedo mostrarte mi Instagram, no sé qué hacer’”.
“Tengan en cuenta que todos los que están en la fila detrás de mí están escuchando esto”, añadió. “Entiendo que están haciendo su trabajo. Al mismo tiempo, creo que hay formas mucho mejores de manejar las cosas y expresarlas”.
Días después, Kate decidió detallar exactamente qué procedimientos habían alterado su apariencia.
“Obviamente, me puse implantes de 400 cc en cada lado, sobre el músculo”, dijo refiriéndose a sus implantes mamarios en un video de TikTok del 19 de mayo . “También me puse relleno de labios. Me hice una rinoplastia. No estoy muy contenta con los resultados, pero creo que se ve mejor que como era antes”.
Continuó: “Me he puesto relleno en las mejillas, en la barbilla, y me he puesto bótox prácticamente por todas partes. Apenas puedo mover la cara”.
Kate también detalló sus tratamientos no invasivos.
Honestidad y transparencia
“Además, soy rubia natural, así que me tiño el pelo de castaño”, explicó. “Llevo extensiones por toda la cabeza. Uso uñas postizas y, como soy muy pálida, me hago bronceado artificial una vez por semana. Ya no tengo pecas naturales porque nunca tomo el sol, así que me las dibujo todos los días”.
Porque para ella, la honestidad es la mejor política.
Como agregó en el pie de foto de la publicación, "Siempre seré transparente sobre este tipo de cosas".