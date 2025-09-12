Un gesto "bien argentino"

Katy Perry sorprendió a sus fans repartiendo empanadas afuera de un restaurante

La artista pop mostró su aprecio por la gastronomía argentina tras sus shows en Buenos Aires. Más allá de los escenarios, la intérprete dejó en claro su amor por el país al interactuar con la cultura local, creando recuerdos únicos para sus seguidores.