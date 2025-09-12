Katy Perry sorprendió a sus fans repartiendo empanadas afuera de un restaurante
La artista pop mostró su aprecio por la gastronomía argentina tras sus shows en Buenos Aires. Más allá de los escenarios, la intérprete dejó en claro su amor por el país al interactuar con la cultura local, creando recuerdos únicos para sus seguidores.
La artista salió del restaurante Don Julio con una bandeja de empanadas que repartió entre sus fans.
La estrella pop Katy Perry volvió a demostrar su conexión especial con el público argentino durante su reciente visita al país. Tras dos exitosos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, la artista cerró su paso por la capital con un gesto que rápidamente se volvió viral: salió del reconocido restaurante Don Julio con una bandeja de empanadas que repartió entre sus fanáticos.
La intérprete de "Hot 'N Cold" y "Firework" llegó a la Argentina en el marco de su gira "The Lifetimes Tour", una serie de conciertos que la trajo de regreso al país después de siete años.
El 9 y 10 de septiembre Katy Perry se presentó en el Movistar Arena.
Con un show que agotó entradas en sus dos fechas (9 y 10 de septiembre), Perry no solo deslumbró con su despliegue escénico y sus hits, sino que también se dedicó a explorar la cultura local, dejando un sinfín de anécdotas para el recuerdo.
Un amor por la cultura argentina que trasciende la música
La relación de Katy Perry con Argentina parece ir más allá de los escenarios. Horas antes de sus shows, la cantante había causado un gran revuelo en redes sociales al posar con un cuadro de Eva Perón que le regalaron en la puerta de su hotel. "Bienvenida a la Argentina, compañera Katy Perry", fue uno de los comentarios que se repitió en las plataformas digitales.
Este acto se sumó a una serie de interacciones que la artista tuvo con sus seguidores y con elementos de la cultura nacional. En uno de sus conciertos en el Movistar Arena, detuvo el show para preguntarle al público qué significaba el cántico "Ole, Ole, Ole, Ole", e incluso se animó a pronunciar algunas palabras en español.
Aún más, en pleno show, Perry confesó su "antojo" por una de las comidas más representativas del país. "Dije: 'Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica'. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas!", exclamó, generando risas y aplausos en el público.
Katy Perry con el retrato de Eva Perón.
El inesperado final de su visita
El punto cúlmine de su paso por Buenos Aires fue sin dudas su visita a la famosa parrilla Don Julio, un templo de la carne en el barrio de Palermo. Si bien el motivo de su visita era disfrutar de la alta gastronomía argentina, Perry sorprendió a quienes la esperaban a la salida del lugar.
La gira "The Lifetimes Tour" continuará su recorrido por Sudamérica.
Lejos de irse directamente a su vehículo, la cantante salió del restaurante con una bandeja en mano, de la cual iba sirviendo empanadas a los fanáticos que se agolpaban en la vereda.
El momento, captado en videos y fotos que circularon masivamente en X y TikTok, se convirtió en la postal perfecta del paso de la artista por la Argentina. Este gesto no solo demostró su cercanía con el público, sino que también reforzó la idea de que la estrella pop se ha vuelto una fanática de la cultura y las tradiciones argentinas, dejando una huella memorable en su visita.
La gira "The Lifetimes Tour" continuará su recorrido por Sudamérica, pero sin duda la experiencia de Katy Perry en Argentina será recordada no solo por sus shows, sino también por el gesto simple y cercano de una estrella global que supo conquistar al público con una docena de empanadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.