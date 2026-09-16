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Indemnizaron con un euro a Kim Kardashian por el robo que sufrió en París

Según sus abogados, Kardashian recibió la indemnización que solicitó después de que ocho personas fueran declaradas culpables el año pasado por su participación en el violento asalto.

Kardashian afirmó estar "profundamente agradecida a las autoridades francesas".Kardashian afirmó estar "profundamente agradecida a las autoridades francesas".
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Un tribunal de París concedió a Kim Kardashian una indemnización de 1 euro por haber sido víctima de un robo a mano armada en la capital francesa en 2016, la cantidad que había solicitado, según un abogado implicado en el caso.

FILE PHOTO: Kim Kardashian leaves Gritti Palace, on the second day of the wedding festivities of Amazon founder Jeff Bezos and journalist Lauren Sanchez, in Venice, Italy, June 27, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File PhotoLos ladrones la ataron y se llevaron joyas por valor de más de 6 millones de dólares.

El año pasado, el tribunal declaró culpables a ocho personas por su participación en lo que Kardashian describió como "la experiencia más aterradora de mi vida". Ella y la estilista Simone Harouche, quien estuvo presente durante el robo, expresaron su agradecimiento al sistema judicial francés en un comunicado conjunto.

“La experiencia fue profundamente traumática y su impacto nos ha marcado profundamente. La decisión de hoy no se trata de compensación, sino de responsabilidad y reconocimiento”, decía el comunicado. “Agradecemos al tribunal y a todos los que nos apoyaron durante este proceso, y esperamos ahora seguir adelante y continuar nuestra recuperación”.

Resarcimiento para el recepcionista

Según su abogado, el tribunal concedió una indemnización de 109.516 euros (93.900 libras esterlinas) a un antiguo recepcionista del Hôtel de Pourtalès, donde Kardashian fue el objetivo del ataque.

El recepcionista declaró haber quedado traumatizado por el robo de joyas ocurrido el 2 de octubre de 2016 durante la Semana de la Moda. Reclamó 550.000 euros en concepto de daños y perjuicios, más intereses. Su abogado, Mohand Ouidja, celebró la decisión como una victoria.

Dos de los ladrones, vestidos de policías, irrumpieron en la suite de Kardashian, la ataron con bridas y cinta adhesiva y se llevaron joyas por valor de más de 6 millones de dólares, incluido un anillo de diamantes que había lucido esa noche en un desfile de Givenchy.

La situación de los culpables

Dado el tiempo ya cumplido en prisión preventiva, ninguno de los declarados culpables volvió a la cárcel. Ninguno de ellos apeló el veredicto.

En un comunicado emitido tras la condena, Kardashian afirmó estar "profundamente agradecida a las autoridades francesas por haber buscado justicia en este caso".

Mirá tambiénUno de los ladrones que robó a Kim Kardashian en París publica un libro que revela detalles del hecho

“El crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida y dejó una huella imborrable en mí y en mi familia”, declaró. “Si bien jamás olvidaré lo sucedido, creo en el poder del crecimiento personal y la responsabilidad, y rezo por la sanación de todos. Sigo comprometida con la defensa de la justicia y la promoción de un sistema legal equitativo”.

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