La concejala de La Matanza Leila Gianni protagonizó un fuerte cruce con el periodista Esteban Trebucq durante un programa de LN+ y abandonó el estudio luego de acusarlo de haber preparado una situación para cuestionarla por su relación política con el intendente Fernando Espinoza.
Tenso cruce en vivo entre Leila Gianni y Esteban Trebucq
La concejala de La Matanza abandonó el estudio de LN+ luego de discutir con el periodista, a quien acusó de haber preparado una situación para cuestionarla.
El intercambio comenzó cuando Trebucq hizo referencia a una imagen en la que Gianni aparecía saludando a Espinoza. El periodista planteó que la dirigente había tenido un acercamiento con el intendente, con quien mantiene diferencias políticas.
Gianni reaccionó durante la emisión y cuestionó el motivo por el que había sido convocada al programa. En ese contexto, acusó al conductor de querer “operarla” y utilizó el término “ensobrado” para referirse a él.
La discusión se produjo mientras la concejala hablaba sobre la situación de inseguridad en La Matanza. Según explicó posteriormente, consideró que el planteo sobre la fotografía buscaba desviar la conversación de ese tema.
El descargo
Luego de retirarse del canal, Gianni publicó un video en sus redes sociales en el que explicó su reacción y cuestionó nuevamente al periodista.
“Es la primera vez que abandono un programa de televisión porque estoy re mil caliente”, sostuvo la dirigente en el video difundido después del episodio. También apuntó contra Trebucq por haber utilizado la imagen junto a Espinoza durante la discusión.
Gianni afirmó que la fotografía correspondía al momento en que asumió como concejala y que se trató de un saludo protocolar. Según su explicación, ese tipo de gesto forma parte del acto de juramento de los integrantes del Concejo Deliberante.
“Fue un saludo protocolar que damos todos los concejales cuando juramos”, sostuvo.
La dirigente también cuestionó que la imagen fuera utilizada para instalar un supuesto acercamiento político con Espinoza. En su descargo, afirmó que continúa trabajando sobre los problemas que afectan a los vecinos de La Matanza y que no aceptaría que se pusiera en duda su posición política a partir de aquella fotografía.
El conflicto
Durante el programa, Gianni también apuntó contra sectores de La Libertad Avanza en La Matanza y mencionó al armador bonaerense Sebastián Pareja. La concejala había abandonado recientemente el espacio libertario y mantiene diferencias públicas con dirigentes de esa estructura.
Gianni había anunciado a comienzos de septiembre su salida de La Libertad Avanza. En ese momento explicó que se alejaba del espacio por diferencias con el rumbo del proyecto político y cuestionó particularmente a dirigentes de la estructura bonaerense.
Tras la ruptura, la concejala mantuvo su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza y comenzó a plantear la construcción de un espacio político propio.
El enfrentamiento con Trebucq sumó ahora un nuevo capítulo a sus disputas públicas. Según trascendió tras la emisión, el periodista anticipó que el conflicto podría continuar en el ámbito judicial.
El episodio quedó registrado durante la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se difundieron distintos fragmentos de la discusión y del posterior descargo de Gianni.