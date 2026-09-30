Denisse González volvió a ser internada luego de registrar una nueva caída en sus niveles de plaquetas. La exparticipante de Gran Hermano comunicó la situación a través de sus redes sociales y explicó que los médicos decidieron avanzar con nuevos estudios para conocer con mayor precisión qué está provocando las bajas y determinar cómo continuar con el tratamiento.
Denisse González volvió a ser internada por una nueva baja de plaquetas: cómo sigue su salud
La exparticipante de Gran Hermano atraviesa su tercera internación en los últimos meses. Contó que sus plaquetas volvieron a descender y que los médicos realizarán una punción de médula para continuar investigando el origen de su cuadro y definir los próximos pasos del tratamiento.
Se trata de la tercera internación que atraviesa en los últimos meses por este cuadro.
La joven había atravesado una etapa de evolución favorable después de recibir distintos tratamientos y controles médicos. Sin embargo, los últimos análisis volvieron a mostrar un descenso de las plaquetas y fue necesario que regresara a un centro de salud para continuar con la evaluación.
Denisse González contó cómo continúa su tratamiento
A través de una publicación en sus redes sociales, González explicó que sus plaquetas habían vuelto a bajar de manera considerable. Según relató, el valor llegó nuevamente a 6.000 plaquetas, por lo que los profesionales resolvieron internarla para mantenerla bajo seguimiento y realizar nuevos estudios.
“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez”, escribió la joven al comunicar la nueva internación. También explicó que su organismo no estaba respondiendo de la manera esperada a algunos de los tratamientos que había recibido hasta ese momento.
González señaló además que ya había logrado salir del estado de riesgo que había motivado la internación y que el siguiente paso será una punción de médula. El procedimiento permitirá a los médicos ampliar la información disponible mientras continúan buscando el origen de la disminución sostenida de sus plaquetas.
La influencer anticipó que, si la evolución continúa de acuerdo con lo previsto, podría regresar a su casa en los próximos días. Una vez que reciba el alta, seguirá con el tratamiento y tendrá controles frecuentes. Según explicó, los análisis de sangre se realizarán aproximadamente cada tres días para seguir de cerca la evolución de sus valores.
La nueva internación ocurre después de un período en el que González había comunicado señales favorables. A mediados de septiembre había compartido en sus redes sociales que uno de los tratamientos parecía estar dando resultado y había mostrado su satisfacción por la evolución de los análisis.
Sin embargo, los valores volvieron a modificarse y el equipo médico decidió profundizar los estudios antes de definir cómo continuará el tratamiento.
Qué enfermedad tiene Denisse González
González había explicado días atrás que recibió el diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también denominada trombocitopenia inmune. Se trata de un trastorno relacionado con las plaquetas y, en su caso, la denominación “idiopática” refiere a que no se logró determinar una causa concreta que explique su aparición.
La propia González contó que descubrió el problema a partir de un análisis de sangre de rutina. En una entrevista había relatado que llegó a registrar apenas 1.000 plaquetas, un valor que implicaba un riesgo importante de sangrado y que requirió atención médica.
También señaló que los estudios realizados hasta ese momento habían permitido descartar algunas enfermedades, aunque todavía no se había podido establecer por qué su organismo estaba destruyendo las plaquetas.
Durante los últimos meses recibió distintos tratamientos y tuvo períodos de mejoría seguidos por nuevas caídas en los valores. En agosto, por ejemplo, había informado una recuperación después de una internación, con valores que llegaron primero a 150.000 y luego a 200.000 plaquetas. Días más tarde, sin embargo, volvió a presentar síntomas y un análisis detectó una nueva caída marcada, lo que derivó en otra internación.
En septiembre, después de otra etapa de evolución favorable, González volvió a comunicar que uno de los tratamientos parecía estar funcionando. Esa mejoría no se sostuvo y los nuevos análisis llevaron nuevamente al equipo médico a profundizar la investigación.
Por el momento, la joven continúa bajo seguimiento médico y espera los resultados de los nuevos estudios. La punción de médula será parte de la evaluación que busca aportar más información sobre su cuadro y ayudar a los especialistas a definir los próximos pasos.
Mientras permanece internada, González continúa comunicándose con sus seguidores a través de las redes sociales y compartiendo información sobre su evolución. En su último mensaje explicó que, una vez que pueda regresar a su casa, continuará con los tratamientos y los controles periódicos.
El caso también había sido abordado por la propia González como una manera de contar públicamente el proceso que atraviesa.
En entrevistas anteriores explicó que decidió hablar sobre su enfermedad porque su ausencia de las redes durante las internaciones podía generar preguntas entre sus seguidores. A partir de esas publicaciones, también recibió mensajes de personas que atraviesan situaciones relacionadas con la misma patología.
Por ahora, el objetivo del equipo médico es continuar estudiando el cuadro y encontrar una respuesta que permita sostener los niveles de plaquetas. González, por su parte, resumió el momento que atraviesa con una frase que refleja la etapa actual: seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos.