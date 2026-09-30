Exparticipante de Gran Hermano

Denisse González volvió a ser internada por una nueva baja de plaquetas: cómo sigue su salud

La exparticipante de Gran Hermano atraviesa su tercera internación en los últimos meses. Contó que sus plaquetas volvieron a descender y que los médicos realizarán una punción de médula para continuar investigando el origen de su cuadro y definir los próximos pasos del tratamiento.