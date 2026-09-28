Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. Este lunes se conoció una nueva actualización sobre su estado de salud, luego de diez días de hospitalización por un cuadro de neumopatía.
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y terminó el tratamiento con antibióticos
La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía. El próximo parte médico será difundido el miércoles, si no se presentan cambios en su estado de salud.
El parte médico difundido por la institución confirmó que la conductora, de 99 años, finalizó el tratamiento antibiótico indicado por el equipo médico. El comunicado también señaló que continúa acompañada por sus familiares y que agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante estos días.
La información fue firmada por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe. Según el documento, si no se producen modificaciones en el cuadro clínico, el próximo parte será emitido el miércoles.
Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei
La conductora ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre, después de haber recibido el alta pocos días antes por otro cuadro respiratorio. En esta segunda internación, el centro médico informó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería bajo estudios, tratamiento y controles.
Desde entonces, los comunicados difundidos por la institución fueron dando cuenta de una evolución favorable. En el parte del miércoles 23 de septiembre se había informado que Legrand continuaba mejorando y que permanecería internada para mantener el seguimiento médico y completar los cuidados necesarios.
Dos días después, el viernes 25, el sanatorio comunicó que la conductora se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado su actividad física con el acompañamiento del equipo de kinesiología. En ese momento, los médicos señalaron que continuaría internada hasta completar su recuperación y poder retomar progresivamente sus actividades habituales.
La permanencia en el centro médico también estuvo vinculada con la necesidad de completar el tratamiento y mantener un seguimiento cercano, especialmente después de la recaída que derivó en su segunda internación en septiembre.
Su familia la acompaña y Juana Viale continúa al frente de sus programas
Durante estos días, distintos integrantes de la familia de Mirtha Legrand se acercaron al Sanatorio Mater Dei para acompañarla. Entre ellos estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis.
Mientras continúa la recuperación, Juana Viale permanece al frente de los programas televisivos de su abuela. La última emisión de La Noche de Mirtha con la conductora como anfitriona había sido el 29 de agosto. Desde entonces, Juana asumió la conducción del ciclo y también de los almuerzos de los domingos.
Durante la emisión del sábado 27 de septiembre, Juana volvió a referirse a la situación de su abuela y transmitió tranquilidad sobre su evolución. Según contó al aire, Mirtha sigue los programas desde la clínica y permanece atenta a lo que ocurre en pantalla.
La actual internación se produjo pocos días después de la primera hospitalización de septiembre. El 7 de ese mes, Legrand había ingresado al mismo sanatorio a raíz de un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras varios días de controles y tratamiento, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio.
Sin embargo, el viernes 18 volvió a presentar dificultades respiratorias y fue trasladada nuevamente al Mater Dei, donde permanece desde entonces.
El nuevo parte médico marca ahora otro paso en su recuperación: Mirtha terminó el tratamiento antibiótico y mantiene una evolución favorable. Por el momento continuará internada y bajo seguimiento médico. Si no surgen cambios en su estado, el Sanatorio Mater Dei dará a conocer una nueva actualización el próximo miércoles.