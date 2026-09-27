En el programa

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: cómo sigue tras su internación

La conductora se refirió nuevamente al estado de salud de su abuela durante la emisión de La Noche de Mirtha. Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía.