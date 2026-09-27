Juana Viale volvió a hablar públicamente sobre la salud de Mirtha Legrand durante la emisión del sábado por la noche de La Noche de Mirtha.
Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: cómo sigue tras su internación
La conductora se refirió nuevamente al estado de salud de su abuela durante la emisión de La Noche de Mirtha. Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía.
La conductora, que continúa al frente del programa mientras su abuela permanece internada, aseguró que la evolución es favorable y contó que la histórica conductora sigue de cerca el programa desde el sanatorio.
Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada desde el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber atravesado una internación anterior durante el mismo mes.
En esta oportunidad, el centro médico informó que ingresó por un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería bajo atención médica hasta completar su recuperación.
Qué dijo Juana Viale sobre la evolución de Mirtha Legrand
Al comenzar la emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale hizo referencia a la situación de su abuela y llevó tranquilidad sobre su evolución.
"La abuela está mejorando muy bien", señaló la conductora, quien además contó que Mirtha continúa mirando el programa desde el sanatorio. Según relató, incluso mantiene una participación a la distancia y le hace observaciones sobre el desarrollo de la emisión.
De esta manera, Viale volvió a asumir la conducción del ciclo de los sábados, una tarea que viene realizando mientras Mirtha continúa internada.
La situación se produjo luego de que la conductora de 99 años debiera volver a ingresar al Sanatorio Mater Dei pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior.
La primera internación de septiembre había comenzado el 7 de septiembre, cuando Mirtha fue ingresada por un cuadro de bronquitis. Permaneció internada durante una semana y recibió el alta el domingo 13 de septiembre.
Cinco días después, el viernes 18, regresó al centro médico para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión profesional. El parte difundido en ese momento indicó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía.
Desde entonces, Juana quedó nuevamente al frente de La Noche de Mirtha. La actriz también conduce su propio ciclo televisivo y durante las últimas semanas se hizo cargo de la emisión de su abuela.
Qué informó el último parte médico
La información aportada por Juana coincide con la evolución comunicada por el Sanatorio Mater Dei en su último parte médico, difundido el viernes 25 de septiembre.
Según el informe, Mirtha presenta una buena evolución de su cuadro respiratorio y aumentó su actividad física junto al equipo de kinesiología. El centro médico señaló además que continuará internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades habituales.
El parte médico también indicó que, si no se producen modificaciones en su estado, habrá una nueva actualización sobre su evolución el lunes.
La internación se mantiene, por lo tanto, como parte del seguimiento médico previsto hasta alcanzar una recuperación suficiente para que pueda regresar a su rutina. La familia de la conductora también agradeció las muestras de afecto y los mensajes recibidos durante estos días.
El término neumopatía utilizado por el sanatorio es una denominación general para las enfermedades que afectan a los pulmones. Por sí solo, no identifica una enfermedad específica ni equivale necesariamente a un diagnóstico de neumonía.
Mientras tanto, Juana Viale continuará ocupando el lugar de su abuela en la pantalla de El Trece. La conductora volvió a referirse a la situación durante el programa del sábado y destacó que Mirtha sigue las alternativas de la emisión desde el centro médico.
La evolución informada en los últimos días muestra una respuesta favorable al tratamiento y un incremento de la actividad física mediante kinesiología, aunque la conductora de 99 años continuará internada hasta completar el proceso de recuperación indicado por el equipo médico