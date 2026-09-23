La conductora Mirtha Legrand continúa mejorando de la “neumopatía” que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei “con buena evolución”, según señaló el parte médico difundido este miércoles en el cual se detalló que “permanecerá internada”.
Qué pasó con Mirtha Legrand: nuevo parte médico sobre su estado de salud
La diva de los almuerzos muestra una evolución favorable en su cuadro respiratorio y seguirá en el centro de salud para completar los cuidados pertinentes.
“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.
Asimismo, añadió: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.
“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el escrito, a la vez que culminó: “De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.
Qué es la neumopatía
Según el parte difundido por la institución, la conductora presentó un “cuadro compatible con neumopatía” y quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos. El término, por sí solo, no permite saber qué enfermedad concreta tiene una persona ni cuál es su gravedad.
La palabra se utiliza para referirse, en términos generales, a enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. Dentro de ese grupo existen cuadros muy diferentes entre sí, con causas, síntomas, evolución y tratamientos también distintos. Por eso, ante un diagnóstico de este tipo, son los estudios médicos los que permiten determinar qué está ocurriendo.
Qué significa neumopatía y qué enfermedades puede abarcar
La neumopatía no es sinónimo de neumonía. Aunque ambas palabras están relacionadas con los pulmones, la neumonía es una enfermedad específica, mientras que neumopatía funciona como una denominación más amplia para distintas afecciones pulmonares.
Las enfermedades pulmonares pueden afectar diferentes partes del aparato respiratorio. Algunas comprometen las vías respiratorias; otras, el propio tejido pulmonar; y también existen enfermedades que afectan la circulación de la sangre a través de los pulmones.