Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei tras cumplir una semana desde su ingreso por un cuadro de neumonía. Este viernes 25 de septiembre de 2026, el centro médico emitió un nuevo parte oficial en el que detalla cómo evoluciona la diva de la televisión argentina, qué indicaron los últimos estudios clínicos y cuáles son las decisiones que evalúa el equipo médico respecto a su pronta alta institucional.
Qué dice el nuevo parte médico médico de Mirtha Legrand a una semana de la internación
De acuerdo con el informe médico difundido en las primeras horas de este viernes por las autoridades del Sanatorio Mater Dei la conductora evoluciona favorablemente.
Estado de salud y evolución clínica
De acuerdo con el informe médico difundido en las primeras horas de este viernes por las autoridades del Sanatorio Mater Dei, la conductora de 99 años presenta una evolución favorable, con parámetros vitales estables y una respuesta positiva a los tratamientos administrados. Los profesionales de la salud destacaron que la paciente se encuentra de buen ánimo, lúcida y en constante compañía de sus familiares más cercanos.
Legrand había sido ingresada la semana pasada debido a un cuadro de descompensación que requirió atención especializada e inmediata. Tras los controles de rutina y los estudios realizados en los últimos días, los especialistas confirmaron que los indicadores principales muestran una recuperación progresiva respecto del día de su ingreso.
Evaluaciones médicas y proyección del alta
El equipo que atiende a la diva indicó que se le continúan realizando chequeos diarios para monitorear el comportamiento de su sistema respiratorio antes de determinar el egreso hospitalario. Aunque en un principio se especulaba con una salida rápida, los médicos optaron por mantener una conducta de prudencia para garantizar que el retorno a su domicilio se realice en condiciones de absoluta seguridad.
Fuentes del entorno familiar expresaron tranquilidad ante la lectura del último reporte técnico. Se aguarda que durante el fin de semana se lleve a cabo una nueva evaluación general para definir si la presentadora podrá continuar con la recuperación y el reposo en su residencia particular de la Ciudad de Buenos Aires.
La salud de Mirtha Legrand mantiene en expectativa al espectáculo y al público argentino. A una semana de su internación, la estabilidad manifestada en los partes oficiales transmite alivio a sus allegados, mientras los profesionales de la salud avanzan con la prudencia necesaria para asegurar el restablecimiento total de la figura icónica de la televisión.