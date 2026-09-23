Juana Viale y la productora StoryLab confirmaron que la conductora asumirá la conducción integral de las emisiones de este fin de semana en El Trece. La decisión se tomó ante la nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, donde evoluciona favorablemente de un cuadro de neumopatía que requirió atención médica especializada y tratamiento antibiótico.
Juana Viale definió qué pasará con los programas de Mirtha Legrand mientras sigue internada
La nieta de la diva conducirá las dos emisiones del fin de semana en El Trece mientras la histórica conductora continúa su recuperación en el centro de salud.
La decisión de la producción y la grilla del fin de semana
Frente a la permanencia de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, las autoridades de El Trece y la productora StoryLab —encabezada por Nacho Viale— reorganizaron el esquema de grabaciones del fin de semana. Juana Viale tomó la determinación de ponerse al frente tanto de La Noche de Mirtha, que se emite los sábados por la noche, como del tradicional ciclo Almorzando con Juana, previsto para los domingos al mediodía.
La medida busca llevar tranquilidad al público televidente y garantizar la continuidad comercial y de contenidos de ambos programas. Al mismo tiempo, la resolución exime a la diva argentina de cualquier presión laboral o compromiso mediático, permitiéndole abocarse de manera exclusiva a su recuperación y reposo médico en la clínica porteña.
Cómo evoluciona el cuadro de neumopatía de Mirtha Legrand
A diferencia de un chequeo de rutina, la diva de 99 años ingresó al sanatorio tras presentar una complicación respiratoria diagnosticada como neumopatía. Legrand había recibido el alta días atrás tras recuperarse de un cuadro de bronquitis, pero una recaída obligó a los médicos a indicar su reingreso para un monitoreo clínico más riguroso.
De acuerdo con los últimos reportes médicos e informaciones del entorno familiar, la conductora muestra una evolución positiva y progresiva. Tras detectar la bacteria responsable de la afección, el equipo de profesionales inició un tratamiento con antibióticos e hidratación. Mirtha se encuentra estable, de buen ánimo y acompañada constantemente por su círculo íntimo en la unidad de cuidados del sanatorio. Los profesionales de la salud insistieron en que debe guardar reposo absoluto y evitar situaciones de esfuerzo físico antes de evaluar un alta definitiva.
La dinámica de reemplazo y el respaldo familiar
El equipo de producción coordinó de manera fluida la adaptación de la pauta publicitaria y los compromisos fijados con los invitados especiales a las mesas del fin de semana. La predisposición de Juana Viale para asumir la conducción simultánea de ambas jornadas permitió evitar la suspensión de las salidas al aire y asegurar el aire en la pantalla nacional.
Esta dinámica de reemplazo directo no resulta ajena al funcionamiento del ciclo: en diversas oportunidades anteriores, la actriz ya ha tomado el mando de las emisiones cuando su abuela debió ausentarse por motivos de salud o viajes. Desde la familia recalcaron que la prioridad absoluta es resguardar la salud de la figura histórica de la televisión y que su regreso al set se concretará únicamente cuando el equipo médico otorgue la correspondiente alta médica y autorización profesional.
La rápida reorganización del equipo de StoryLab permite mantener la continuidad televisiva de una de las marcas más icónicas de la pantalla argentina, mientras el público aguarda la pronta recuperación de Mirtha Legrand. Bajo la conducción de Juana Viale, el programa mantendrá su estructura habitual del fin de semana, asegurando el marco de tranquilidad necesario para que la diva complete su tratamiento de salud.