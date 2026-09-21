El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según informaron desde la institución, la emblemática conductora presenta una respuesta positiva al tratamiento indicado y continúa bajo seguimiento clínico.
Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Continúa evolucionando favorablemente"
El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo informe sobre la salud de la conductora, quien responde de forma positiva al tratamiento y permanece acompañada por su entorno familiar.
De acuerdo con el comunicado oficial, "la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado". El parte, rubricado por el director médico de la clínica, doctor Enrique Echagüe, señaló además que la paciente "seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios".
Acompañamiento familiar y próximos informes
El reporte médico también hizo referencia a la presencia de su círculo íntimo durante la internación: "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos", detalló el documento institucional.
Por último, el centro de salud precisó el cronograma previsto para las próximas actualizaciones oficiales sobre el cuadro clínico. Según informó el sanatorio, de no mediar cambios en su evolución, el próximo parte médico será emitido este miércoles.