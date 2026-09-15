Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, y un hombre identificado como E.J.A.C., ambos de 26 años, fueron notificados en una causa judicial por amenazas y violación de domicilio luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Qué secuestraron en los allanamientos a L-Gante y qué se investiga
El operativo terminó con el secuestro de una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares. El músico y otro hombre fueron notificados en una causa vinculada a una denuncia presentada por una joven de 23 años.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. La investigación se inició a partir de la denuncia de una joven de 23 años, quien aseguró haber sido intimidada para que abandonara su vivienda.
La denuncia
Según consta en el expediente, la joven señaló que un hombre apodado “El Oso”, a quien identificó como tío del músico, la habría amenazado para que dejara el domicilio. De acuerdo con su relato, le advirtió que debía retirarse bajo la amenaza de que sería obligada por integrantes de “La Mafilia”.
Días después, siempre según la denuncia, el propio Valenzuela habría llegado hasta la vivienda a bordo de una camioneta negra y acompañado por unas diez personas.
La joven sostuvo que el grupo ingresó al patio del inmueble luego de abrir el portón y que algunos de los presentes exhibieron armas de fuego con el objetivo de intimidar a quienes se encontraban en el lugar.
Más tarde, de acuerdo con el mismo relato, los involucrados regresaron al domicilio y uno de los acompañantes volvió a mostrar un arma desde la ventanilla de un vehículo.
Cómo avanzó la investigación
A partir de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad y de distintas tareas de campo, los investigadores lograron identificar los vehículos que habrían sido utilizados, a las personas involucradas y tres inmuebles relacionados con los hechos denunciados.
Con esa información, la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez solicitaron la realización de los procedimientos.
Los allanamientos fueron concretados durante la noche del lunes en los domicilios vinculados con la investigación.
Qué secuestraron durante los allanamientos
Durante el operativo, los efectivos notificaron formalmente a L-Gante y a E.J.A.C. sobre la causa en la que se encuentran involucrados.
Además, los investigadores secuestraron una camioneta BMW X5 de alta gama, que habría sido utilizada durante los hechos que se investigan, y tres dispositivos celulares que serán analizados mediante peritajes.
Según indicaron fuentes vinculadas al expediente, ambos fueron notificados de los derechos y garantías que les corresponden.
La causa quedó caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí.