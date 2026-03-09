Luciano Castro: "Es angustiante, estuve muy deprimido"

Luciano Castro dialogó con Oliver Quiroz para A la tarde (América TV) y se refirió a su salud luego de meses tormentosos a nivel mediático.
El actor rompió el silencio tras su internación en un centro terapéutico y contó cómo se siente. "Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos", se sinceró.
"Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda", expresó. "Me interné. De verdad estuve en un lugar en donde los profesionales y los compañeros del lugar me ayudaron y contuvieron", continuó.
"Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Eso es lo más importante", reflexionó Castro.
Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia con el fin de mejorar su bienestar luego de darse a conocer su infidelidad y separación de Griselda Siciliani.
El artista recurrió al centro Cetraq, dedicado al tratamiento integral de las adicciones.
La información fue revelada en LAM (América TV) por parte de Pepe Ochoa, quien contó que "el actor se encuentra en Capital Federal en un centro terapéutico donde se realizan tratamientos grupales y distintas actividades para poder salir adelante".
"Él siente que todo lo que construye, lo destruye", aseguran desde el entorno del artista. "Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica", sumó Ochoa.
Después de unos días, Paula Varela sumó más información en Intrusos (América TV) y reveló una charla íntima que tuvo con el actor antes de que se internara. "Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’", contó la periodista.
Luego, hizo referencia a sus proyectos laborales: "Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla (Peterson) para construir su personaje".
Por otro lado, remarcó una frase que le dijo el actor sobre su familia: "‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’".
Finalmente, Paula Varela aclaró que no es la primera vez que Luciano Castro padece un momento delicado en su vida. "Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato", sentenció.