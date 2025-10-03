Por falta de fundamentos científicos

Cancelaron la presentación del “Horóscopo Chino 2026” de Ludovica Squirru en el Planetario Galileo Galilei

La Asociación Argentina de Astronomía publicó su “preocupación y categórico rechazo” al evento programado en el establecimiento para la firma de ejemplares del último libro de la astróloga, de cara al año del “caballo de fuego”.