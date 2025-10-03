#HOY:

Por falta de fundamentos científicos

Cancelaron la presentación del “Horóscopo Chino 2026” de Ludovica Squirru en el Planetario Galileo Galilei

La Asociación Argentina de Astronomía publicó su “preocupación y categórico rechazo” al evento programado en el establecimiento para la firma de ejemplares del último libro de la astróloga, de cara al año del “caballo de fuego”.

La astróloga argentina Ludovica Squirru.
La astróloga Ludovica Squirru y la editorial que se hizo cargo de su último libro debieron cancelar la firma de ejemplares deHoróscopo Chino 2026: caballo de fuego en el Planetario Galileo Galilei porque la Asociación Argentina de Astronomía, en un extenso pedido manifestó su “preocupación y categórico rechazo”.

El Planetario Galileo Galilei, en la ciudad de Buenos Aires.El Planetario Galileo Galilei, en la ciudad de Buenos Aires.

La autora y la editorial habían anunciado el evento y, a sólo horas de la carta firmada por Mariana Orellana, presidenta de la AAA, quedó sin efecto la realización del mismo, aunque, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al periodista Daniel Gigena, las instalaciones fueron “alquiladas al grupo editorial”.

El evento que estaba programado para el 4 de octubre pone en tela de juicio la utilización de espacios públicos para eventos privados y, con un alquiler de por medio, la posibilidad de que ciertas marcas presenten sus productos en lugares emblemáticos.

“Horóscopo Chino 2026: caballo de fuego”, el nuevo libro de la astróloga.“Horóscopo Chino 2026: caballo de fuego”, el nuevo libro de la astróloga.

Tras tomarse conocimiento del conflicto, diversas personalidades de la cultura y el estudio científico nacional se pronunciaron al respecto y le reclamaron a la misma ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, al igual que el comunicado de la asociación que se refirió a la pseudociencia.

“Una deshonra”

En el escrito, la entidad calificó al evento como “un agravio a la comunidad científica y educativa”, “un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias” y “una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

El comunicado

Fuente: Asociación Argentina de AstronomíaFuente: Asociación Argentina de Astronomía

