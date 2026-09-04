Luisana Lopilato volvió a quedar en el centro de la escena por una declaración sobre Mariano Martínez, con quien mantuvo una relación sentimental hace dos décadas. Es un programa de streaming, la actriz participó de un juego que terminó con una definición contundente sobre su excompañero de elenco.
El inesperado dardo de Luisana Lopilato a Mariano Martínez: qué dijo
La actriz participó de un juego en un programa de streaming y ubicó a su excompañero en el último lugar de un particular ranking laboral. Fueron pareja durante dos años.
La dinámica propuesta por el ciclo consistía en ordenar a distintas figuras con las que Lopilato trabajó a lo largo de su carrera. El primer puesto representaba la mejor experiencia laboral, mientras que el décimo correspondía a la peor.
Entre los nombres que aparecieron estaba el de Martínez, con quien la actriz compartió protagonismo en “Alma pirata”, la ficción de Cris Morena estrenada en 2006. Al reconocerlo, Lopilato recordó brevemente aquella etapa y decidió colocarlo en el último lugar de su lista.
Un recuerdo de hace 20 años
La actriz explicó que había pasado mucho tiempo desde aquella época y que incluso le resultaba difícil reconstruir algunos recuerdos de sus primeros años de carrera.
“Pasó tanto tiempo, chicos”, señaló Lopilato durante la charla. También vinculó esa dificultad para recordar determinados momentos con el cambio que significó para ella convertirse en madre.
Ante la imagen de Martínez, la actriz primero recibió la sugerencia de ubicarlo en un lugar intermedio del ranking. Sin embargo, rechazó la propuesta y eligió directamente el puesto número diez.
“Trabajé con mucha gente”, comentó entre risas, mientras avanzaba con el juego.
Lopilato y Martínez fueron pareja entre 2004 y 2006. Se conocieron durante un viaje de prensa a Brasil y posteriormente compartieron elenco en “Alma pirata”, donde también participaron Nicolás Vázquez y otros actores que formaron parte de aquella producción.
La relación terminó durante el período de grabaciones de la ficción. Con el paso de los años, ambos continuaron con sus respectivas carreras y formaron sus propias familias.
La coincidencia con Lali Espósito
La declaración de Lopilato llamó todavía más la atención porque se produjo pocos días después de que Lali Espósito también hablara de Mariano Martínez.
La cantante había sido consultada durante un stream junto a Martín Cirio sobre la posibilidad de volver a trabajar con alguna de sus exparejas. Mientras mencionó que mantiene una buena relación con otros antiguos compañeros sentimentales, descartó de manera tajante la posibilidad de compartir nuevamente un proyecto con Martínez.
Lali y Martínez fueron pareja mientras protagonizaban “Esperanza Mía”, ficción emitida en 2015. Al responder sobre un eventual reencuentro laboral, la cantante fue contundente y generó repercusión en redes sociales.
La coincidencia entre ambas declaraciones volvió a poner en escena los vínculos profesionales y sentimentales que Martínez mantuvo con dos de las actrices más reconocidas surgidas de la televisión argentina.
El resto del ranking de Lopilato
Durante el juego, Lopilato también ubicó a otros actores con los que compartió diferentes etapas de su carrera.
Darío Lopilato, su hermano y compañero en “Casados con hijos”, quedó en el primer puesto. Guillermo Francella y Florencia Peña, protagonistas junto a ella de esa exitosa sitcom, ocuparon los lugares siguientes.
También aparecieron nombres vinculados a “Rebelde Way”, como Camila Bordonaba, a quien Lopilato ubicó en el quinto lugar y definió como parte de su familia, pese a que durante algunos años mantuvieron cierta distancia.
Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez también formaron parte de la lista. El ranking permitió así repasar distintas etapas de la trayectoria de Lopilato, desde sus primeros trabajos en televisión hasta su presente profesional.
Actualmente radicada en Canadá junto a su esposo, el músico Michael Bublé, Lopilato se encuentra promocionando “Pepita, la pistolera”, su nuevo proyecto cinematográfico. La producción fue uno de los motivos de su visita al programa de streaming, donde una pregunta sobre sus antiguos compañeros terminó recuperando una historia de hace casi dos décadas.