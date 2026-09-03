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Luisana Lopilato se pone en la piel de Pepita La Pistolera: cómo es la película sobre Margarita Di Tullio

La producción reconstruye parte de la historia de Margarita Di Tullio y aborda su recorrido en la Mar del Plata de los años 80, con una mirada que busca evitar tanto la condena como la justificación.