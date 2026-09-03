Luisana Lopilato interpreta y produce Pepita La Pistolera, la película que reconstruye parte de la historia de Margarita Di Tullio, una de las figuras más conocidas del mundo criminal argentino. El film se estrena este jueves y cuenta con la participación de trabajadoras sexuales reales.
Luisana Lopilato se pone en la piel de Pepita La Pistolera: cómo es la película sobre Margarita Di Tullio
La producción reconstruye parte de la historia de Margarita Di Tullio y aborda su recorrido en la Mar del Plata de los años 80, con una mirada que busca evitar tanto la condena como la justificación.
La actriz explicó que la producción no busca “justificar ni condenar” las decisiones de Di Tullio, sino acercarse a su historia y al contexto en el que vivió.
El desafío de interpretar a Pepita
Lopilato aseguró que estaba “muy contenta” con el estreno y contó por qué decidió asumir este personaje. “Tenía ganas de hacer algo diferente, como de contar la historia de esta mujer”, sostuvo.
La película aborda la vida de Di Tullio, quien se hizo conocida luego de matar a dos delincuentes que ingresaron a su casa en 1985. Según explicó la actriz, la búsqueda de una historia sobre “una mujer poderosa argentina” llevó al equipo hasta Pepita La Pistolera.
“Quería contar la historia de una mujer poderosa argentina y en la búsqueda apareció Pepita La Pistolera; mientras más leía sobre ella, más lo quería hacer”, relató.
Una historia atravesada por la época
La intérprete remarcó que la producción intenta mostrar a su protagonista sin emitir un juicio sobre sus acciones. “La película no justifica ni condena, sino que acompaña a esta mujer con las decisiones que tomó y las herramientas que tuvo, en los años 80, una época donde principalmente mandaban los hombres”, explicó.
La historia también aborda el ambiente en el que se desenvolvió Di Tullio, quien fue acusada de robos, explotación sexual y otros delitos.
Lopilato destacó además el trabajo de la directora Lucía Puenzo y la decisión de alejarse de una biografía tradicional. “No es una biopic normal, sino un pedacito antes de que se convirtiera en Pepita”, señaló.
El trabajo para construir al personaje
Uno de los desafíos de la producción fue crear una versión propia de Pepita, ya que Lopilato consideró que físicamente no se parecía a Margarita Di Tullio.
“Fue crear nuestra propia Pepita porque no soy parecida a Margarita”, explicó la actriz. Para lograrlo, recurrieron a distintos recursos de caracterización, entre ellos “prótesis corporales, pelucas, lentes de contacto, dientes o no”.
El objetivo, según relató, fue encontrar una apariencia que permitiera construir al personaje sin convertirlo en una caricatura. También buscaban representar cómo era Mar del Plata durante aquella época.
“Nosotros queríamos contar cómo era la Mar del Plata de esa época, porque era muy fría y las trabajadoras sexuales morían todos los días”, afirmó.
La participación de trabajadoras sexuales reales
La película también incorporó a trabajadoras sexuales reales, una experiencia que Lopilato valoró especialmente por su distancia con ese ámbito.
“Trabajadoras sexuales reales trabajaron en la película porque estoy muy alejada de ese mundo y me ayudó a entender de dónde vienen, qué hacen, por qué llegan hasta ahí”, explicó.
En ese sentido, la actriz sostuvo que durante aquella época “los hombres decidían por ellas” y remarcó que la lucha por sus derechos continúa hasta el presente.