Residente inició el rodaje de “Porto Rico”, su primera película como director, con Bad Bunny como protagonista y un elenco internacional que también reúne a Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.
“Porto Rico”: así es la película de Residente protagonizada por Bad Bunny
El largometraje marca el debut del músico puertorriqueño detrás de cámara y presenta una historia inspirada en hechos reales sobre los orígenes y el pasado colonial de la isla.
El artista puertorriqueño compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de la claqueta correspondiente a la primera escena del proyecto. La película cuenta con la dirección de Residente y la participación del director de fotografía Anthony Dod Mantle, reconocido por su trabajo en producciones como “Slumdog Millionaire” y “Snowden”.
Inspirada en la historia de Puerto Rico
El proyecto había sido anunciado por Residente en febrero. En aquella oportunidad, el músico explicó que desde pequeño tenía el deseo de realizar una película vinculada con su país.
“Soñé con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó el artista al presentar el proyecto.
“Porto Rico” fue coescrita por Residente y Alexander Dinelaris, guionista ganador del Premio Oscar por “Birdman”. La producción fue definida como un western caribeño inspirado en hechos reales y abordará distintos aspectos de la historia colonial de Puerto Rico.
La propuesta busca combinar una mirada sobre el pasado de la isla con una estética visual intensa. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, sostuvo Residente.
El músico, cuyo nombre es René Pérez Joglar, cuenta con 34 premios Grammy y Latin Grammy.
Bad Bunny tendrá su primer protagónico
Para Bad Bunny, “Porto Rico” representa su primer papel principal en una película. El cantante ya había participado en producciones cinematográficas como “Bullet Train” y “Caught Stealing”, aunque en esta oportunidad asumirá el rol protagónico.
El artista terminó el 23 de agosto en Puerto Rico su gira mundial “Debí tirar más fotos” y ahora forma parte del nuevo proyecto cinematográfico encabezado por Residente.
La película tendrá además un reparto integrado por Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. Según se anticipó, todavía podrían sumarse nuevos nombres al elenco.
El rodaje
Aunque la historia está centrada en Puerto Rico, la filmación se lleva adelante en República Dominicana. La decisión está vinculada con una controversia entre la producción y los incentivos contributivos ofrecidos por el Gobierno puertorriqueño.
Residente y Erick Douât están a cargo de la producción mediante 1868 Studios. Por su parte, Norton, Bill Migliore y Michael Bederman producen para Class 5 Films.
Norton también destacó el potencial de la dupla formada por Residente y Bad Bunny. “Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es”, señaló anteriormente.
El actor agregó que unir a ambos artistas para contar la historia de las raíces de Puerto Rico podía convertirse en una combinación especialmente potente.
Una historia atravesada por el pasado colonial
La película toma como punto de partida los orígenes y la historia de Puerto Rico. La isla permaneció bajo dominio español hasta 1898, cuando pasó a manos de Estados Unidos después de la guerra hispano-estadounidense.
En la actualidad, Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Ese recorrido histórico constituye el marco sobre el que Residente y Dinelaris construyeron la historia que llegará al cine.
Con el inicio del rodaje, “Porto Rico” comienza así una nueva etapa del proyecto que Residente soñó durante años y que ahora reúne por primera vez al músico detrás de cámara con Bad Bunny como protagonista.