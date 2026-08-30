Casi cuatro décadas después de su estreno, “Días de trueno” tendrá una continuación. Tom Cruise volverá a interpretar a Cole Trickle, el piloto de NASCAR que protagonizó la película de 1990, y esta vez estará acompañado por Anne Hathaway.
Anne Hathaway y Tom Cruise protagonizarán la secuela de “Días de trueno”: cuándo se estrena
La actriz se sumará a Tom Cruise en la continuación del clásico de 1990. La película llegará a los cines en junio de 2028 y tendrá una fuerte presencia de NASCAR
La nueva película será producida por Paramount Pictures y ya tiene fecha de estreno confirmada: llegará a los cines el 2 de junio de 2028. El lanzamiento será exclusivo para salas y tendrá versiones en formatos premium, incluido IMAX.
El anuncio se conoció este sábado y generó repercusión entre los seguidores del clásico. Cruise y Hathaway fueron presentados juntos en una imagen promocional vinculada al universo de NASCAR.
Qué papel tendrá Anne Hathaway
Hathaway tendrá un personaje diferente al que interpretó Nicole Kidman en la película original. La actriz será la propietaria y también ingeniera de un equipo de competición.
Por el momento, los responsables de la producción mantienen bajo reserva los detalles de la historia. Sí se confirmó que el personaje de Cruise volverá a ser Cole Trickle, el piloto que busca triunfar en el competitivo mundo de NASCAR.
La película marcará además la primera vez que Cruise y Hathaway trabajen juntos como protagonistas. Para la actriz, será otro proyecto de gran escala después de un 2026 cargado de estrenos.
La incorporación de Hathaway también supone una renovación importante para la saga, que volverá a las pistas casi 40 años después de la primera película.
“Días de trueno” vuelve a las pistas
La película original se estrenó en 1990 bajo la dirección de Tony Scott. Cruise interpretó a Cole Trickle, un joven piloto que ingresaba al mundo de NASCAR con el objetivo de convertirse en una de las grandes figuras de la categoría.
El elenco también estuvo integrado por Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid y John C. Reilly. La producción quedó asociada con el mundo del automovilismo estadounidense y, con el paso del tiempo, se transformó en una película de culto entre los seguidores de NASCAR.
La nueva versión tendrá a Jonathan Levine como director, mientras que el guion estará a cargo de Will Staples. Cruise también será uno de los productores, junto con Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.
Bruckheimer, además, estuvo detrás de la película original y volvió a trabajar con Cruise décadas después en “Top Gun: Maverick”, otro proyecto que recuperó a uno de los personajes más reconocidos del actor muchos años después.
Cuándo se estrena la nueva película
Paramount confirmó que la secuela de “Días de trueno” llegará a los cines el 2 de junio de 2028. La producción será filmada para pantallas IMAX y también tendrá exhibición en otros formatos premium.
El proyecto llega en un momento particular para Cruise, que continúa apostando por grandes producciones cinematográficas y prepara además nuevos proyectos vinculados a sus franquicias más conocidas.
La película también representa una nueva apuesta por recuperar historias exitosas del pasado. Después del fenómeno generado por “Top Gun: Maverick”, Cruise volverá a ponerse al frente de una historia relacionada con la velocidad y las carreras.
Esta vez, casi 40 años después, Cole Trickle volverá a subirse a un auto de competición. Y tendrá a Anne Hathaway como una de las figuras centrales de su regreso a las pistas.