Luego del gran impacto en taquilla de Michael, la película basada en la vida del cantante Michael Jackson tendrá una segunda parte para continuar con el recorrido por la historia del Rey del Pop en la pantalla grande.
La película de Michael Jackson tendrá segunda parte tras su éxito en los cines
La nueva entrega buscará profundizar en otras etapas de la vida del Rey del Pop y podría llegar a la pantalla grande entre finales de 2027 y la primera mitad de 2028.
la productora Lionsgate tiene previsto iniciar la producción de la nueva entrega entre finales de 2026 y comienzos de 2027, con el objetivo de estrenarla hacia finales de 2027 o durante la primera mitad de 2028.
Mil millones en recaudación
La primera parte de Michael, estrenada en abril de este año, logró un récord histórico al superar la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación global, convirtiéndose en la primera película biográfica en alcanzar esa cifra.
El film fue dirigido por Antoine Fuqua y contó con la actuación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel principal. La historia mostró los primeros años de Michael Jackson, su crecimiento artístico, la fama alcanzada junto a Los Jackson 5, los conflictos familiares y su camino hasta la gira Bad de 1987.
Qué podría contar la segunda entrega
Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la trama, la secuela podría abordar una etapa posterior de la carrera del cantante, incluyendo el impacto de su álbum Dangerous y los momentos más polémicos que atravesó durante los últimos años de su vida.
Originalmente, la primera película tenía previsto incluir algunos de los episodios más controvertidos de la vida del artista. Sin embargo, una cláusula detectada por los abogados de Jackson obligó a modificar el enfoque del proyecto y reorganizar la historia.
Escenas que quedaron fuera
Adam Fogelson, responsable de la división cinematográfica de Lionsgate, explicó que para la segunda entrega podrían utilizar material que había sido filmado previamente pero que finalmente no fue incluido en la primera producción.
“Tenemos varias secuencias, sobre todo algunas secuencias musicales importantes, que se filmaron previamente y que casi con seguridad se incorporarán”, señaló durante una conferencia de prensa.
Además, indicó que el equipo trabaja en encontrar la mejor manera de desarrollar la continuación, teniendo en cuenta tanto las expectativas del público como el presupuesto necesario para realizar la película.