Cifra millonaria

El "tesoro" del Rey del Pop: subastan el icónico guante blanco de Michael Jackson

La legendaria prenda con incrustaciones de cristales, símbolo de la era "Thriller" y el debut del moonwalk, sale a la venta con una base de 50.000 dólares. Una pieza que marcó un hito en la moda y la cultura pop mundial.