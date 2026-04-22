El accesorio que definió una estética y cambió para siempre la historia visual de la música vuelve a ser noticia. Uno de los guantes blancos con incrustaciones de diamantes de imitación que perteneció a Michael Jackson será subastado este mes, ofreciendo a coleccionistas y fanáticos la posibilidad de poseer un objeto que trasciende lo material para convertirse en un fetiche de la cultura global.
El "tesoro" del Rey del Pop: subastan el icónico guante blanco de Michael Jackson
La legendaria prenda con incrustaciones de cristales, símbolo de la era "Thriller" y el debut del moonwalk, sale a la venta con una base de 50.000 dólares. Una pieza que marcó un hito en la moda y la cultura pop mundial.
La pieza, que data aproximadamente de 1984, se encuentra bajo el martillo de la prestigiosa casa Nate D. Sanders Auctions. Según informaron desde la organización, la puja por este emblema de la música pop comenzó en los 50.000 dólares, aunque se espera que la cifra final escale significativamente debido a la relevancia histórica del artículo.
Un símbolo nacido de la intuición
El guante no es solo una prenda, sino el resultado de la visión artística de Jackson. Fue durante el especial Motown 25: Yesterday, Today, Forever, en la histórica interpretación de "Billie Jean", cuando el mundo vio por primera vez el famoso moonwalk y ese destello blanco en su mano izquierda que acaparaba todas las miradas.
Años después, en una entrevista concedida a Barbara Walters en 1999, el propio Michael explicó la razón detrás de esta elección: "Sentía que un solo guante era mucho más atractivo y generaba un misterio mayor que usar dos". Esa decisión minimalista pero potente terminó por consolidar la imagen del "Rey del Pop".
Autenticidad garantizada
A diferencia de otras piezas que circulan en el mercado de objetos de culto, este guante cuenta con una trazabilidad impecable. La documentación adjunta lo vincula directamente con la estrella. Jackson regaló esta prenda en 1984 a Paul Bedard, un artista que colaboró estrechamente con el músico durante la etapa de Thriller y que fue responsable de varias obras de arte en el mítico rancho Neverland.
El lote de subasta incluye:
- Una declaración jurada firmada por Bedard.
- Fotografías de la época que muestran al artista con la prenda.
- Copias de notas manuscritas del propio Michael Jackson.
- Registros de una venta anterior realizada en el año 2005.
Estado de conservación
A pesar del paso de las décadas, la pieza —de un tono blanco roto— se mantiene en "muy buen estado", según los expertos de la casa de subastas. Presenta marcas lógicas del uso y del paso del tiempo, con leves rozaduras en la tela y el desgaste natural de las cuentas de cristal que le otorgan ese brillo característico bajo las luces del escenario.
Este remate, que finalizará el próximo 30 de abril, coincide con un renovado interés global por la figura del artista, impulsado por la expectativa que genera la película biográfica "Michael", que será protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson. Para los grandes inversores y amantes de la música, se trata de una oportunidad única de adquirir el "santo grial" de los accesorios de la industria del entretenimiento.