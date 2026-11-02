La Navidad tiene su propio puntapié inicial y, como cada año, Mariah Carey se encargó de anunciarlo. Apenas terminó Halloween, la cantante estadounidense publicó un nuevo video con su ya clásica frase “It's time” (¡Es tiempo!), con la que marca el comienzo de la temporada navideña en redes sociales.
Mariah Carey anunció la llegada de la Navidad 2026 con un nuevo video y una sorpresa en Google
La cantante estadounidense volvió a pronunciar su tradicional “It's time” después de Halloween. Esta vez, combinó una estética rockera con su hit navideño “All I Want for Christmas Is You” y protagonizó una campaña junto a Sol de Janeiro.
La artista sorprendió a sus seguidores durante los últimos minutos del 31 de octubre con una producción especial que tuvo música, humor y una transformación de estilo. El anuncio de este 2026 también contó con la participación de la marca Sol de Janeiro y una sorpresa para quienes utilizan el buscador de Google.
Mariah Carey pasó del rock a la Navidad en su nuevo video
La nueva producción comienza con una Mariah Carey alejada de su tradicional imagen festiva. Con una estética rock-punk inspirada en los años 80, cabello rubio con detalles rosas, maquillaje oscuro y una falda a cuadros, la cantante aparece sobre un escenario mientras ofrece un recital ante un público disfrazado para Halloween.
La escena avanza hasta llegar a un momento clave: el reloj marca las 11:59 de la noche. Entonces, el escenario cambia por completo y da paso a un paisaje invernal, con nieve y un trineo como parte de la ambientación.
Vestida con un brillante conjunto rojo y blanco, Carey pronuncia su característica frase “It's time” y comienza a interpretar “All I Want for Christmas Is You”, el éxito que desde hace décadas se convirtió en una de las canciones más escuchadas durante las fiestas de fin de año.
El video termina con una imagen de la cantante en lo alto de un enorme árbol de Navidad, rodeada por un bosque nevado y diferentes elementos animados.
La producción incluye además una breve aparición de una fragancia de su colección y forma parte de una campaña publicitaria de Sol de Janeiro, la marca de cuidado corporal que eligió a la artista para su lanzamiento asociado con la temporada navideña.
Google también se sumó al regreso de Mariah Carey
El anuncio de la cantante tuvo otro guiño para sus seguidores. Google incorporó una animación especial en su buscador que se activa al escribir Mariah Carey o el nombre de su canción más famosa, “All I Want for Christmas Is You”.
Al realizar la búsqueda, aparecen copos de nieve sobre la pantalla, en una referencia directa al comienzo de la temporada navideña y a la tradición que la cantante construyó alrededor de estas fechas. También se puede activar haciendo clic en este enlace.
De esta manera, el fenómeno que cada año se replica en las redes sociales también llegó al buscador más utilizado del mundo.
“All I Want for Christmas Is You”: el clásico que vuelve cada diciembre
Lanzada en 1994, “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Mariah Carey y en una canción infaltable de las celebraciones navideñas.
Cada diciembre, el tema vuelve a escalar posiciones en las principales plataformas de música y listas de popularidad internacionales. Su permanencia a lo largo de más de tres décadas consolidó a Carey como una de las figuras musicales más asociadas con la Navidad.
En esa competencia también aparece “Last Christmas”, el clásico de Wham! escrito e interpretado por George Michael, que cada año vuelve a ganar protagonismo durante las fiestas.
Con su nuevo video, la colaboración comercial y la intervención de Google, Mariah Carey volvió a poner en marcha la cuenta regresiva. En Argentina, donde las celebraciones navideñas se viven en pleno verano, el mensaje ya empezó a circular: después de Halloween, llegó el momento de preparar los festejos de fin de año.