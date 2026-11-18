Preocupación

Internaron a Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani: qué dice el parte médico

El productor permanece en el Instituto Fleni, donde será sometido a una intervención quirúrgica. Había ingresado para realizarse estudios programados tras detectarse una imagen nodular en una resonancia magnética cerebral. Según el comunicado médico, está clínicamente estable.