Mariano Chihade, productor televisivo y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, permanece internado en el Instituto Fleni, en la ciudad de Buenos Aires.
Internaron a Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani: qué dice el parte médico
El productor permanece en el Instituto Fleni, donde será sometido a una intervención quirúrgica. Había ingresado para realizarse estudios programados tras detectarse una imagen nodular en una resonancia magnética cerebral. Según el comunicado médico, está clínicamente estable.
La institución confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica, luego de que estudios anteriores identificaran una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro.
El parte médico difundido por la productora Mandarina Contenidos indicó que su estado es clínicamente estable y que está acompañado por su familia.
La noticia se conoció a través de un comunicado oficial compartido por la empresa que Chihade fundó y que actualmente encabeza. El documento lleva la firma del doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano del centro de salud, donde permanece alojado el productor.
Qué informó el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade
Según el comunicado, Chihade ingresó al Instituto Fleni el martes 17 de noviembre para realizarse una serie de estudios que ya estaban programados. La evaluación se llevó adelante en el contexto de una imagen nodular que había sido detectada previamente mediante una resonancia magnética cerebral.
El informe precisó que, luego de su ingreso, los profesionales resolvieron mantenerlo internado y avanzar con las evaluaciones necesarias antes de la operación.
“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, señala el documento difundido por Mandarina.
El parte también incluyó una referencia a su estado general. “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, indicó el director médico.
Hasta el momento, el comunicado no brindó precisiones sobre la naturaleza de la imagen nodular, el tipo de procedimiento que se realizará ni la fecha prevista para la intervención. Tampoco se difundieron detalles adicionales sobre su evolución.
La trayectoria del productor y su vínculo con Mariana Fabbiani
Chihade es una figura con una extensa trayectoria detrás de cámara en la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, una productora que desarrolló programas de entretenimiento, actualidad, ficción, documentales y otros formatos para distintos canales y plataformas.
Antes de crear su propia empresa, trabajó en Promofilm y ocupó distintos cargos vinculados con la producción y la dirección de contenidos en Endemol Argentina y América TV. Entre los proyectos asociados a Mandarina se encuentran ciclos como LAM, El diario de Mariana y SQP, además de la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez.
En el plano personal, Chihade y Mariana Fabbiani se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV. La relación se consolidó con los años y formaron una familia con dos hijos.
La internación del productor se conoció en una etapa de cambios profesionales para él. A fines de octubre se había informado que Grupo Octubre acordó adquirir la totalidad de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi Live. Como parte de esa operación, Chihade asumiría un nuevo rol ejecutivo en Canal 9.
Por ahora, la información oficial sobre su salud se limita a lo comunicado por Fleni: permanece internado, será sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra clínicamente estable.