Carmen Barbieri atraviesa un nuevo problema de salud y continúa internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, tras recibir un diagnóstico positivo de COVID. Debido a su cuadro, permanece aislada y no puede recibir visitas, mientras el personal médico mantiene estrictas medidas de protección para atenderla.
Carmen Barbieri tiene COVID y permanece internada: qué se sabe sobre su estado de salud
La conductora no puede recibir visitas y se comunica con sus seres queridos a través del celular. Su hijo, Federico Bal, contó cómo atraviesa este nuevo episodio de salud.
Según informó el portal de Laura Ubfal, la conductora se encuentra consciente y tiene su teléfono celular a disposición para mantenerse en contacto con sus familiares y amigos.
Cómo se encuentra
El equipo de salud que la atiende utiliza barbijos, cofias y trajes especiales para ingresar a su habitación, debido a las medidas de aislamiento establecidas por el diagnóstico.
Por su parte, Federico Bal, hijo de la conductora, se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales. Desde allí, llevó tranquilidad sobre el estado de su madre y se refirió a su evolución.
De acuerdo con lo que trascendió, Carmen viene de atravesar varios inconvenientes de salud y existe la expectativa de que pueda recibir el alta médica en los próximos días. Hasta entonces, deberá continuar con el tratamiento y cumplir las indicaciones de los profesionales.
Problemas de salud
La actual internación se suma a otros episodios que generaron preocupación por el estado de salud de la conductora.
A fines de octubre, Barbieri había presentado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre elevada, que alcanzó los 40 grados. Debido a ese malestar, tuvo que ausentarse de su programa.
Durante esos días también sufrió una descompensación cuando se preparaba para salir a trabajar. Contó que experimentó una lipotimia, por lo que decidió regresar a su casa para descansar.
Las internaciones anteriores
La Clínica Zabala también fue el centro médico al que la conductora acudió en otras oportunidades por distintos problemas de salud.
Uno de los antecedentes más delicados ocurrió en 2021, cuando permaneció durante 20 días en coma inducido. Aquella situación representó un momento crítico en su vida y generó una fuerte preocupación entre sus familiares y seguidores.
En 2023 volvió a necesitar atención hospitalaria y atravesó otra internación.
Ahora, con el diagnóstico de COVID, la conductora permanece bajo seguimiento médico y aislada, mientras sus allegados esperan que pueda recuperarse y regresar a su casa.