La salud de Carmen Barbieri generó preocupación luego de que la conductora sufriera una descompensación cuando estaba por salir a trabajar. Sin embargo, llevó tranquilidad al contar que se encontraba mejor y que tenía previsto regresar a su programa de televisión.
Carmen Barbieri reveló cómo se encuentra tras sufrir una lipotimia en la calle
Tras pasar una semana en cama y sufrir un episodio de baja de presión cuando se dirigía a trabajar, la conductora aseguró que se encuentra mejor y que esperaba retomar sus actividades laborales.
La artista explicó que había recibido el alta médica el domingo, después de pasar una semana en cama. Aunque intentó retomar sus actividades el lunes, volvió a sentirse mal antes de subir al auto.
Qué le pasó antes de ir a trabajar
La conductora relató que el esfuerzo de volver a su rutina pudo haber influido en el episodio que sufrió. Según explicó, estaba por subir al vehículo cuando experimentó una lipotimia. Aclaró que no perdió el conocimiento, pero decidió regresar a su casa para descansar.
Por ese motivo, tampoco pudo presentarse en su programa el martes. Tras la descompensación, permaneció en reposo y se preparó para retomar sus compromisos laborales una vez que se sintiera en condiciones.
“Estoy bien”, aseguró en el contacto con el medio, mientras aguardaba la llegada de su médico. También manifestó que tenía previsto volver al trabajo durante esa misma jornada.
La preocupación por su estado de salud
El episodio se conoció después de que Barbieri le contara al conductor Pampito que se encontraba débil y con la presión baja. En un mensaje, explicó que se había mareado justo cuando estaba por salir de su casa y que la visión se le había nublado.
La situación se sumó a otros problemas de salud que la artista había atravesado durante las semanas anteriores y que habían afectado su actividad laboral.
Problemas médicos en las últimas semanas
Tiempo atrás, Barbieri había contado que atravesó varios cuadros de salud al mismo tiempo: broncoespasmo, meningitis y gripe, acompañados de fiebre de hasta 40 grados.
En aquella oportunidad, los médicos evaluaron la posibilidad de internarla, aunque finalmente resolvieron que continuara el tratamiento en su domicilio. Desde su habitación, la conductora le envió un audio a la periodista Karina Iavícoli, del programa Infama, en el que explicó que llevaba varios días en cama y que habían considerado hospitalizarla.
También había expresado su preocupación por las dificultades respiratorias y el estado de sus bronquios.
Tras la nueva descompensación, Barbieri aseguró que se encontraba mejor y esperaba retomar sus actividades. Su evolución y las indicaciones médicas serían claves para determinar cómo continuaría con su rutina.