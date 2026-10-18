Mirtha Legrand continúa con su recuperación en su casa, luego de atravesar una internación de 18 días por una neumopatía.
Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand tras recibir el alta médica
La conductora dio detalles sobre la recuperación de su abuela durante la emisión de La Noche de Mirtha. La diva regresó a su casa el 6 de octubre, después de permanecer tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.
Su nieta, Juana Viale, compartió nuevas precisiones sobre su estado de salud durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha y aseguró que la conductora evoluciona favorablemente.
La actualización se produjo cuando el periodista Marcelo Bonelli, uno de los invitados al programa, le preguntó cómo se encontraba la histórica figura de la televisión argentina.
Viale respondió que su abuela estaba cada vez mejor y destacó que mantenía su personalidad habitual. También contó que Mirtha seguía la emisión desde su casa.
La noticia llevó tranquilidad a los seguidores de la conductora, que durante las últimas semanas estuvieron atentos a los partes médicos y a las novedades que compartió su familia. Desde que recibió el alta, el pasado 6 de octubre, la evolución de la diva se convirtió en uno de los temas centrales del entorno del programa.
Qué dijo Juana Viale sobre la recuperación de Mirtha Legrand
Durante la conversación en la mesa televisiva, Viale describió la evolución de su abuela con una frase que puso el acento tanto en su mejoría como en su carácter. “Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando”, expresó.
Las palabras de la conductora permitieron conocer cómo atraviesa Mirtha esta etapa posterior a la internación. Aunque no brindó detalles sobre tratamientos específicos ni precisó cuándo podría retomar sus compromisos laborales, su testimonio indicó que la recuperación continúa en su domicilio.
Viale quedó al frente de La Noche de Mirtha durante la ausencia de su abuela y mantiene esa responsabilidad mientras la conductora completa su recuperación. El ciclo de los sábados es uno de los programas más reconocidos de la televisión argentina y su continuidad generó interés desde el comienzo de la internación.
La nieta ya había compartido otras novedades sobre la salud de Mirtha en emisiones anteriores. Una semana antes, había contado que su abuela estaba contenta de haber regresado a su casa y relató una anécdota sobre las primeras horas después de abandonar la clínica.
Según recordó entonces, Mirtha salió del Sanatorio Mater Dei acompañada por su nieto Nacho Viale, quien la llevó a dar una vuelta en auto. La conductora habría manifestado que el paseo era demasiado corto e incluso, de acuerdo con el relato de Juana, expresó sus ganas de viajar hasta Mar del Plata.
La anécdota fue compartida en tono distendido y reflejó las ganas de la diva de retomar sus actividades habituales. Sin embargo, su regreso a la rutina dependerá de la evolución y de las indicaciones de los profesionales que siguen su estado de salud.
Por qué estuvo internada Mirtha Legrand y cuándo recibió el alta
Mirtha Legrand recibió el alta médica el martes 6 de octubre, después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La conductora había ingresado al centro médico el viernes 18 de septiembre, luego de presentar un malestar que motivó una nueva evaluación médica.
Según la información difundida durante la internación, atravesó un cuadro de neumopatía y permaneció bajo seguimiento profesional hasta que los médicos consideraron que podía continuar la recuperación fuera de la clínica.
La internación se produjo después de otro episodio de salud registrado durante septiembre, cuando había sido hospitalizada por una bronquitis. Tras recibir el alta de aquella primera internación, volvió a requerir atención médica y estudios complementarios.
Durante su última estadía en el Mater Dei, los comunicados del centro de salud informaron sobre su evolución y el seguimiento clínico, nutricional y kinesiológico. En los días previos al alta, los partes médicos indicaron que avanzaba favorablemente en su rehabilitación.
El término neumopatía se utiliza para describir distintas enfermedades que afectan los pulmones. Se trata de una denominación general y no de un diagnóstico específico de neumonía. Por eso, la información difundida durante la internación no permite establecer por sí sola una patología más precisa.
Con el alta médica, Mirtha pudo regresar a su hogar y continuar allí el proceso de recuperación. Por el momento, no se informó una fecha concreta para su regreso a la televisión ni para la reanudación de su agenda habitual.
Mientras tanto, Juana Viale seguirá conduciendo el ciclo de los sábados en su reemplazo. La última actualización pública de la actriz aporta una señal favorable sobre la evolución de su abuela, aunque los próximos pasos dependerán de cómo avance su recuperación.