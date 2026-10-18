Actualidad del espectáculo

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand tras recibir el alta médica

La conductora dio detalles sobre la recuperación de su abuela durante la emisión de La Noche de Mirtha. La diva regresó a su casa el 6 de octubre, después de permanecer tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.