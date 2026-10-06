A los 99 años, Mirtha Legrand volvió a recibir una buena noticia: la histórica conductora fue dada de alta médica este martes, luego de permanecer casi un mes internada en el Sanatorio Mater Dei.
Mirtha Legrand recibió el alta médica, tras casi un mes internada
La diva de los almuerzos dejó el Sanatorio Mater Dei luego de evolucionar favorablemente de un cuadro de neumopatía. Había sido internada el 18 de septiembre, después de atravesar otro episodio de salud a comienzos de ese mismo mes.
La diva había ingresado al centro de salud el 18 de septiembre, por segunda vez durante ese mes. A comienzos de septiembre había atravesado un cuadro de bronquitis y, días después, debió ser hospitalizada nuevamente por una neumopatía.
La evolución de Mirtha había generado expectativa entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. Los últimos partes médicos habían mostrado un panorama alentador y el más reciente, difundido el lunes 5 de octubre, señalaba que la conductora evolucionaba “favorablemente de su cuadro clínico”.
Finalmente, tras varias semanas bajo atención médica, llegó el esperado alta.
La salud de Mirtha, bajo seguimiento
La internación de la conductora había despertado una enorme repercusión por tratarse de una de las figuras más importantes y longevas de la televisión argentina.
Durante su permanencia en el Mater Dei, los partes médicos fueron informando su evolución y llevaron tranquilidad a sus familiares, colegas y seguidores.
Ahora, con el alta médica, Mirtha Legrand continuará su recuperación fuera del sanatorio, mientras sus seguidores esperan volver a verla activa y, como siempre, pendiente de la televisión y de la actualidad del espectáculo argentino.