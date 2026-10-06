Tiene 99 años

Mirtha Legrand recibió el alta médica, tras casi un mes internada

La diva de los almuerzos dejó el Sanatorio Mater Dei luego de evolucionar favorablemente de un cuadro de neumopatía. Había sido internada el 18 de septiembre, después de atravesar otro episodio de salud a comienzos de ese mismo mes.