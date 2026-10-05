Mirtha Legrand continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei. Este lunes 5 de octubre se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la conductora, quien permanece internada en una habitación común y presenta una evolución favorable de su cuadro clínico.
Mirtha Legrand: cómo sigue su recuperación y qué informó el nuevo parte médico
La conductora de 99 años continúa internada en una habitación común del Sanatorio Mater Dei. El centro médico informó que evoluciona favorablemente y que avanza con su rehabilitación kinesiológica.
El comunicado fue difundido por la institución donde recibe atención y actualizó la información que había sido brindada en los últimos días.
De acuerdo con el informe, la conductora continúa avanzando en su rehabilitación kinesiológica, uno de los aspectos sobre los que el centro médico había informado previamente como parte de su recuperación. El parte también indicó que, si no se producen cambios en su estado de salud, habrá una nueva actualización el próximo miércoles.
El parte también indicó que, si no se producen cambios en su estado de salud, habrá una nueva actualización el próximo miércoles.
Qué dice el nuevo parte médico
El Sanatorio Mater Dei comunicó este lunes que Mirtha Legrand “sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico” y que “continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”. La institución señaló además que la conductora permanece en una habitación común.
El nuevo comunicado mantiene la línea de los informes anteriores, que habían señalado una evolución favorable y un seguimiento de distintos aspectos de su recuperación. El viernes 2 de octubre, el sanatorio había informado que Legrand se encontraba con seguimiento kinésico, nutricional y clínico y que permanecía en una habitación común, mientras avanzaba en el proceso para regresar a su casa.
En el parte difundido este lunes, el centro médico también agradeció, junto con la familia de la conductora, las muestras de afecto recibidas durante estos días. No se informó una fecha de alta médica ni se precisaron nuevos detalles clínicos sobre el cuadro que motivó su internación.
El próximo comunicado oficial está previsto para el miércoles, siempre que no se produzcan modificaciones en el estado de salud de la conductora. El informe será firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.
Continúa internada
La actual internación de Mirtha Legrand comenzó el 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Según había informado entonces la institución, la permanencia en el centro médico tenía como objetivo realizar estudios, tratamiento y controles.
La conductora había atravesado previamente un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. Después de recibir el alta, regresó al sanatorio días más tarde para continuar bajo seguimiento médico. Desde entonces, los partes difundidos por el centro de salud fueron informando de manera periódica sobre su evolución.
El término “neumopatía” no identifica por sí mismo una enfermedad específica. Se utiliza para referirse, de manera general, a enfermedades que afectan los pulmones. Por esa razón, su mención en un parte médico no equivale necesariamente al diagnóstico de neumonía.
En el caso de Legrand, el primer comunicado de esta internación indicó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que debía permanecer internada para completar estudios y recibir el tratamiento correspondiente.
Los comunicados posteriores se concentraron principalmente en su evolución clínica y en las distintas etapas de su recuperación.
El 25 de septiembre, el sanatorio había señalado que la conductora se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que había incrementado su actividad física junto al equipo de kinesiología. Tres días después, el centro médico comunicó que había finalizado el tratamiento antibiótico y que continuaba evolucionando favorablemente.
El viernes 2 de octubre, en tanto, el parte médico informó que permanecía en una habitación común y que continuaba con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. En ese momento también se indicó que estaba en proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su domicilio.
La evolución comunicada este lunes se produce en ese contexto. Por el momento, el Sanatorio Mater Dei no informó una fecha para el alta ni anticipó cuándo podría retomar sus actividades televisivas. La conductora permanece bajo seguimiento médico mientras continúa con su rehabilitación.
Mientras tanto, su nieta Juana Viale continúa al frente de los programas de la familia televisiva. En la emisión del sábado 3 de octubre, Viale se refirió al estado de su abuela y contó que estaba “mejorando momento a momento, día a día” y que ya se encontraba en una habitación común. También le envió un saludo durante el programa, ya que Legrand seguía la emisión desde el sanatorio.
Por ahora, la información oficial disponible señala una evolución favorable y avances en la rehabilitación. El próximo parte médico, previsto para este miércoles si no hay cambios, permitirá conocer si continúa en la misma condición y si existen novedades respecto de su recuperación y eventual regreso a su casa.