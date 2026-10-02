Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero su evolución mantiene una perspectiva favorable. Según el nuevo parte médico difundido este viernes, la conductora se encuentra en proceso de recuperación con el objetivo de poder regresar a su casa.
Mirtha Legrand se recupera y espera volver a su casa tras la internación
La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, en una habitación común y con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. El próximo parte médico será el lunes.
El informe fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, y señala que la conductora permanece en una habitación común, donde recibe seguimiento de los equipos de kinesiología, nutrición y clínica.
“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, indicó el comunicado difundido este viernes 2 de octubre.
La actualización no establece una fecha para el alta médica. La permanencia de Legrand en el centro asistencial continuará mientras los profesionales evalúan su evolución y completan el proceso de recuperación.
Evolución favorable
Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada desde el 18 de septiembre, cuando reingresó al Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro compatible con neumopatía.
En los últimos días, los partes médicos fueron dando cuenta de una evolución favorable. El 25 de septiembre, el centro médico había informado que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que incrementaba su actividad física con el equipo de kinesiología.
Posteriormente, el 28 de septiembre, se comunicó que había finalizado el tratamiento con antibióticos y que continuaba evolucionando favorablemente. En ese momento, también se informó que permanecía acompañada por su familia.
El último parte, difundido el miércoles 30 de septiembre, había señalado que la conductora estaba “muy bien” del cuadro respiratorio que motivó su internación y que atravesaba una “franca mejoría”. También permanecía en una habitación común.
Ahora, el nuevo comunicado confirma que el proceso de recuperación continúa y que el objetivo es que pueda regresar a su domicilio cuando los médicos consideren que está en condiciones.
Nuevo parte
Desde el Sanatorio Mater Dei también agradecieron especialmente el trato y el respeto dispensados a Mirtha Legrand y a su familia durante la internación.
“De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicó el comunicado firmado por Echagüe.
De esta manera, por el momento no se anunció el alta ni una fecha concreta para el regreso de la conductora a su casa. La próxima actualización oficial sobre su estado de salud está prevista para el lunes 5 de octubre, salvo que se produzca alguna modificación que requiera un nuevo comunicado antes de esa fecha.
Mientras continúa la recuperación, Juana Viale permanece al frente de los programas de su abuela. La conductora había contado en los últimos días que Mirtha estaba mejorando y que seguía de cerca la actividad televisiva durante su internación.
El nuevo parte médico aporta así una nueva señal favorable dentro de una internación que comenzó hace dos semanas, aunque la conductora todavía deberá permanecer bajo seguimiento profesional antes de regresar a su hogar.