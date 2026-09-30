El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 30 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada por un cuadro de neumopatía.
Mirtha Legrand sigue internada y el nuevo parte médico informó una “franca mejoría”
La conductora permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei, acompañada por su familia. Si no hay cambios, el próximo informe se difundirá el viernes.
Según informó la institución, la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría” respecto del cuadro que motivó su internación.
Sigue en una habitación común
“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, indicó el parte firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.
El comunicado agregó que permanece en una habitación común, acompañada por sus familiares, quienes agradecieron las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.
Desde el centro de salud anticiparon que, si no se producen modificaciones en su evolución, el próximo parte será difundido el viernes.
Qué es una neumopatía
El término neumopatía se utiliza en medicina para referirse de manera general a enfermedades que afectan a los pulmones.
No identifica por sí mismo una patología específica ni implica necesariamente un diagnóstico de neumonía, ya que puede abarcar distintos tipos de afecciones respiratorias.
Sus causas pueden estar relacionadas con infecciones, exposición a contaminantes, inhalación de determinadas sustancias u otras condiciones que comprometen el funcionamiento pulmonar.
Los síntomas posibles
Las manifestaciones dependen de la enfermedad pulmonar involucrada y del cuadro particular de cada paciente.
Entre los síntomas que pueden presentarse aparecen tos, dificultad para respirar, respiración acelerada y cansancio.
En el caso de Mirtha Legrand, el Mater Dei informó que su evolución continúa siendo favorable y que seguirá bajo control médico.