Zaira Nara dio detalles de la reconciliación con Jakob von Plessen y contó cuáles son las condiciones que acordaron para esta nueva etapa de la pareja. La modelo explicó que, aunque volvieron a apostar por la relación después de cuatro años separados, no tienen previsto compartir nuevamente una casa y buscan preservar la independencia que cada uno desarrolló durante ese tiempo.
Zaira Nara reveló el acuerdo con Jakob von Plessen tras la reconciliación
Después de cuatro años separados, la modelo confirmó que retomó la relación con el padre de sus hijos. En una entrevista en streaming, explicó que ambos decidieron conservar sus rutinas independientes y mantener la organización familiar que construyeron durante la separación.
La conductora habló del tema durante su participación en Vale cuatro, el programa de DGO Stream conducido por Sabrina Rojas. Consultada sobre la posibilidad de retomar una relación con una expareja, respondió con humor y luego explicó cómo organizaron el vínculo con el empresario, con quien tiene dos hijos, Malaika y Viggo.
Según relató, los viajes frecuentes y las actividades de cada uno fueron determinantes para definir cómo será la convivencia familiar. En lugar de regresar a la dinámica que tenían antes de la ruptura, optaron por mantener varios de los hábitos que incorporaron durante los años en que estuvieron separados.
Zaira Nara explicó por qué decidió mantener la independencia de la pareja
Uno de los puntos centrales del acuerdo es conservar los espacios personales y la organización cotidiana que ambos construyeron por separado. Nara señaló que los dos tienen agendas con numerosos viajes y que esa modalidad de vida terminó convirtiéndose en una característica que valoran de la relación actual.
“Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”, contó durante la conversación con Sabrina Rojas.
La frase resume el criterio con el que decidieron encarar la reconciliación: volver a estar juntos no significa necesariamente recuperar todas las costumbres de la etapa anterior. Para la modelo, la posibilidad de sostener la autonomía personal forma parte de los acuerdos que les permiten transitar este nuevo momento.
En ese contexto, Nara confirmó que no convive con von Plessen y que, por ahora, no planean mudarse juntos. La decisión no fue presentada como un conflicto entre ambos, sino como una forma de preservar una dinámica con la que se sienten cómodos.
La conductora también se refirió a la convivencia cuando hay hijos pequeños. Consideró que compartir el hogar suele ser una parte importante de la vida de pareja durante los primeros años de crianza, cuando las necesidades cotidianas de los chicos requieren una organización más estrecha.
Sin embargo, explicó que su situación familiar es diferente en la actualidad. Malaika nació en 2016 y Viggo en 2020, por lo que ambos dejaron atrás la primera infancia. Ese contexto, según sus declaraciones, les permite pensar la relación desde otra perspectiva.
Al hablar de la dinámica familiar, Nara apeló al humor para describir el vínculo con von Plessen y la crianza de sus hijos. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos”, comentó. Luego agregó, en referencia a Viggo: “Si llora Viggo… Menos mal que lo puedo retar”.
La intimidad familiar, un límite que la modelo busca preservar
Más allá de los detalles sobre la reconciliación, Nara también explicó por qué intenta mantener su vida privada al margen de la exposición pública. Aunque su actividad profesional la mantiene en contacto permanente con los medios y las redes sociales, sostuvo que no considera necesario compartir todos los aspectos de su entorno familiar.
“Yo valoro mucho mi hogar, mi familia, mis hijos. Ya que estoy tan expuesta en lo que es laboral, todo lo que es privado, la realidad es que no es parte de mi trabajo, entonces no tengo por qué exponerlo”, afirmó.
La declaración se vincula con la decisión de comunicar la reconciliación después de que comenzaran a circular versiones sobre su situación sentimental. En una entrevista anterior con el programa Puro Show, la modelo había explicado que prefiere reservarse los detalles de su vida personal, aunque consideró que, ante los rumores, también era importante evitar dar una versión falsa de los hechos.
En aquella oportunidad, señaló que no le resultaba sencillo encontrar el equilibrio entre preservar su intimidad y responder a las preguntas que surgían sobre la relación. Por eso, decidió confirmar el reencuentro con von Plessen, con quien comparte la crianza de sus dos hijos.
La pareja había confirmado su separación en 2022, después de varios años de relación. Tras ese período, ambos retomaron el vínculo, pero con una organización diferente de la que habían tenido antes de la ruptura.
Por ahora, la reconciliación se desarrolla sin convivencia y con la intención de conservar la independencia que construyeron durante los años separados. Las declaraciones de Nara muestran que el regreso a la pareja no implica necesariamente volver al esquema anterior, sino establecer acuerdos que se adapten a la vida actual de ambos y a la crianza de Malaika y Viggo.