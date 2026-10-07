Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar al amor luego de cuatro años de distanciamiento. La confirmación de este esperado acercamiento estuvo a cargo de Nora Colosimo, madre de la modelo, quien reveló detalles en el programa LAM (América TV) tras consultar directamente con su hija.
Zaira Nara se reconcilió con el padre de sus hijos: qué se sabe de esta "segunda oportunidad tras cuatro años separados"
La pareja volvió a apostar al amor luego de cuatro años de distanciamiento. La confirmación de este esperado acercamiento estuvo a cargo de Nora Colosimo, madre de la modelo, quien reveló detalles en el programa LAM (América TV) tras consultar directamente con su hija.
Segunda oportunidad para la familia
La versión sobre el regreso de la pareja cobró fuerza cuando la panelista Karina Iavícoli expuso al aire los rumores que señalaban un acercamiento entre la conductora y el empresario. Frente a estas especulaciones, Nora Colosimo decidió comunicarse en privado con Zaira para verificar los datos antes de emitir cualquier declaración pública.
"Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: 'Mirá, mamá, sí, yo te autorizo'", relató Colosimo durante la emisión televisiva, al dar a conocer la aprobación explícita de su hija.
El vínculo durante el distanciamiento
A lo largo de los cuatro años que mantuvieron sus caminos sentimentales separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen priorizaron el bienestar de sus dos hijos en común, Malaika y Viggo. En el piso del programa, Colosimo remarcó la madurez con la que ambos gestionaron la dinámica familiar durante este lapso.
"Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí", afirmó la madre de la modelo. Además, agregó: "Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres". Al ser consultada sobre si los protagonistas ya se encuentran compartiendo la misma vivienda, optó por la cautela y evitó dar datos precisos sobre la convivencia.
Una anécdota previa que anticipó el desenlace
Días antes de que se ratificara la reconciliación, Zaira había rememorado entre risas el particular desarrollo de su primera cita con el empresario en el ciclo Un mediodía mejor (Luzu TV). Según su relato, tras chatear durante tres meses mientras él residía en el exterior, aceptó visitar su departamento.
Al llegar, Von Plessen le confesó que la propiedad pertenecía en realidad a un amigo porque la suya estaba en obra. La velada sumó mayor confusión cuando la perra de la modelo orinó las alfombras del lugar e ingresó una mujer a la que confundió con la vecina, pero que terminó siendo la madre de Jakob. Pese a los insólitos imprevistos de aquel primer encuentro, el vínculo prosperó con el tiempo hasta consolidar una familia que hoy decide escribir un nuevo capítulo junta.
El regreso de Zaira Nara y Jakob Von Plessen marca el cierre de una etapa de distanciamiento de cuatro años en la que prevaleció el respeto mutuo por el cuidado de sus hijos. Esta nueva oportunidad reafirma la solidez del lazo familiar que ambos supieron sostener y reabre las puertas a un proyecto compartido.