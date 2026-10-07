Tras cuatro años separados

Zaira Nara se reconcilió con el padre de sus hijos: qué se sabe de esta "segunda oportunidad tras cuatro años separados"

La pareja volvió a apostar al amor luego de cuatro años de distanciamiento. La confirmación de este esperado acercamiento estuvo a cargo de Nora Colosimo, madre de la modelo, quien reveló detalles en el programa LAM (América TV) tras consultar directamente con su hija.