Después de años de rumores, indirectas y cruces mediáticos, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a acercarse. El acercamiento tuvo como punto de partida un gesto de empatía de la modelo en medio de un momento muy doloroso para Paula.
Zaira Nara y Paula Chaves dieron el primer paso hacia la reconciliación
Después de varios cruces mediáticos, la hermana de Wanda y la conductora de "Tapados de laburo" volvieron a acercarse. El encuentro se dio de manera reservada y tuvo como punto de partida un gesto de empatía de Zaira en medio de un momento muy doloroso para Paula.
Días atrás, Paula atravesó la muerte de su perro Moro y decidió bajarse de un evento. Ante esa situación, Zaira aceptó reemplazarla, una actitud que no pasó inadvertida y que abrió la puerta a una posible tregua entre ambas.
“Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, expresó la modelo, visiblemente conmovida al hablar del difícil momento de su ex amiga.
El gesto alimentó las versiones de un acercamiento, que finalmente ambas confirmaron en Intrusos. “Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño”, reconoció Zaira, dando a entender que, pese a la distancia, el afecto nunca desapareció del todo.
Qué dijo Paula Chaves del encuentro
Paula, por su parte, también habló del reencuentro y contó que se dio de manera inesperada. “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”, relató.
Aunque evitó profundizar en los detalles de la conversación, Chaves dejó en claro que la relación quedó en buenos términos. “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”, sostuvo.
Sin grandes anuncios ni exposición pública, Zaira Nara y Paula Chaves lograron recomponer su vínculo en un encuentro íntimo y natural. Tras años de distancia, ambas demostraron que el cariño puede abrir paso a una nueva etapa.
Por qué se pelearon Paula y Zaira
Paula Chaves y Zaira Nara supieron ser íntimas amigas e incluso familia, cuando la primera eligió a la segunda como madrina de su hija menor, título que recientemente se conoció que fue revocado.
Durante mucho tiempo, se especuló que el motivo de su pelea fue Facundo Pieres, quien salió con Paula entre 2008 y 2010 y años después fue pareja de Zaira por dos años en 2023.
Sin embargo, aparentemente, el punto de quiebre tuvo lugar en 2021 cuando estalló el escándalo del Wanda Gate. Independientemente de las causas, todo parecía indicar que las posibilidades de reconciliación eran nulas, pero, en las últimas horas, ambas sorprendieron al admitir que existió un acercamiento.