Tras años de distancia

Zaira Nara y Paula Chaves dieron el primer paso hacia la reconciliación

Después de varios cruces mediáticos, la hermana de Wanda y la conductora de "Tapados de laburo" volvieron a acercarse. El encuentro se dio de manera reservada y tuvo como punto de partida un gesto de empatía de Zaira en medio de un momento muy doloroso para Paula.