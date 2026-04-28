La anécdota reapareció como un eco del pasado: Andrea Rincón volvió a hablar de su supuesto vínculo con Lionel Messi y desató un nuevo revuelo mediático con una serie de declaraciones sin filtro.
Andrea Rincón rompió el silencio sobre Messi y contó lo que nadie esperaba
La actriz volvió a poner en escena una historia que mezcla espectáculo y fútbol: contó detalles íntimos de su supuesto vínculo con el futbolista y reveló qué fue lo que más la sorprendió del encuentro.
Durante una charla con el streamer Martín Cirio, la actriz relató detalles de aquel encuentro que, según afirmó, ocurrió cuando ella tenía 24 años. Antes de avanzar, incluso anticipó el impacto que podrían generar sus palabras y la repercusión que tendrían en redes y medios.
Rincón aseguró que el episodio tuvo lugar en una etapa temprana de la vida del futbolista y remarcó que no existía una relación formal con Antonela Roccuzzo en ese momento. Según sostuvo, esa aclaración fue necesaria para evitar interpretaciones de infidelidad.
En tono distendido, recordó una frase que le dijo a Messi durante ese encuentro: “Yo traigo suerte”. Al día siguiente, el delantero convirtió un gol, un detalle que ella utilizó como parte del relato anecdótico que volvió a viralizarse.
La actriz también sorprendió al describir al capitán de la Selección argentina como “un buen pibe” y destacó que su interés nunca estuvo centrado en la fama o el estatus, sino en la persona detrás del ídolo deportivo. Incluso reveló que en su momento recibió una invitación para viajar a Barcelona, propuesta que decidió no aceptar.
Más allá de los detalles, Rincón insistió en que se trata de una historia del pasado, un capítulo cerrado que no tiene relación con la actualidad del jugador, hoy consolidado en su vida familiar y profesional.