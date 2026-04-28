"Yo traigo suerte"

Andrea Rincón rompió el silencio sobre Messi y contó lo que nadie esperaba

La actriz volvió a poner en escena una historia que mezcla espectáculo y fútbol: contó detalles íntimos de su supuesto vínculo con el futbolista y reveló qué fue lo que más la sorprendió del encuentro.