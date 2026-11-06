Silvia Mercado: qué se sabe sobre su salud tras la descompensación que sufrió en vivo

Repercusión en los medios y las búsquedas en internet Silvia Mercado: qué se sabe sobre su salud La periodista se descompensó durante un programa y fue internada en una clínica de Buenos Aires. Su entorno informó el diagnóstico y aclaró que ya no necesita donantes de sangre.

i ¿Cuál es la información más reciente? Según lo comunicado por una persona de su entorno, Mercado se encontraba estable, bajo atención médica y realizándose estudios. No se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

Cómo se conoció su estado de salud 1 Descompensación durante un programa La periodista sufrió un episodio mientras participaba de una emisión y debió recibir atención médica. 2 Pedido de donantes de sangre Radio Con Vos difundió una convocatoria para donar sangre en la Clínica Bazterrica, en la Ciudad de Buenos Aires. 3 El diagnóstico que trascendió Valentina Etulain, una persona cercana a Mercado, informó que el cuadro era una encefalopatía hepática. 4 Aclaración sobre las donaciones Etulain comunicó que la periodista ya no necesitaba donantes de sangre y pidió evitar la difusión de datos incorrectos.

Qué significa el diagnóstico Diagnóstico informado Encefalopatía hepática Es una complicación vinculada con enfermedades del hígado que puede afectar el funcionamiento del cerebro. Posibles manifestaciones Cambios neurológicos Puede provocar alteraciones de conducta, dificultades para concentrarse y confusión. La evaluación depende de cada caso.