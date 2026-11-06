La salud de Silvia Mercado generó repercusiones en el ámbito periodístico y en las redes sociales durante las últimas horas. La comunicadora, que trabaja en Radio Con Vos y participa en programas de televisión, debió recibir atención médica luego de descompensarse mientras estaba al aire.
Silvia Mercado: qué se sabe sobre su salud tras la descompensación que sufrió en vivo
La periodista fue internada en una clínica de Buenos Aires luego de sufrir una descompensación durante un programa. Su entorno informó que tiene encefalopatía hepática y aclaró que ya no necesita donantes de sangre.
La difusión de un pedido de donantes de sangre para acompañar su tratamiento motivó consultas sobre lo ocurrido y sobre el diagnóstico que posteriormente trascendió.
El episodio también coincidió con un movimiento de búsquedas en internet. Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 24 horas, el término "periodista" registró variaciones importantes en el interés de los usuarios, con distintos picos de intensidad entre el jueves 5 y la mañana del viernes 6 de noviembre.
La evolución permite observar cómo se comportó la búsqueda de esa palabra en el país, aunque no identifica por sí sola qué noticia motivó cada consulta.
Qué le pasó a Silvia Mercado y cuál es el diagnóstico que trascendió
La primera información pública sobre el estado de la periodista llegó a través de Radio Con Vos, la emisora en la que trabaja. El jueves 5 de noviembre, la radio difundió un mensaje para solicitar donantes de sangre para Mercado y señaló como lugar de referencia la Clínica Bazterrica, ubicada en la avenida Díaz Vélez 3973, en el barrio porteño de Almagro.
La convocatoria se extendió rápidamente entre colegas, oyentes y usuarios de redes sociales. Sin embargo, en ese primer comunicado no se brindaron precisiones sobre las causas de la internación ni sobre el cuadro médico que atravesaba.
Horas después, Valentina Etulain, una persona cercana a la periodista, compartió información para aclarar la situación. Explicó que había estado con Mercado en la clínica y aseguró que se encontraba estable, bajo el cuidado del personal médico y realizándose estudios.
Repercusión en los medios y las búsquedas en internet
Silvia Mercado: qué se sabe sobre su salud
La periodista se descompensó durante un programa y fue internada en una clínica de Buenos Aires. Su entorno informó el diagnóstico y aclaró que ya no necesita donantes de sangre.
Cómo se conoció su estado de salud
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Descompensación durante un programa
La periodista sufrió un episodio mientras participaba de una emisión y debió recibir atención médica.
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Pedido de donantes de sangre
Radio Con Vos difundió una convocatoria para donar sangre en la Clínica Bazterrica, en la Ciudad de Buenos Aires.
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El diagnóstico que trascendió
Valentina Etulain, una persona cercana a Mercado, informó que el cuadro era una encefalopatía hepática.
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Aclaración sobre las donaciones
Etulain comunicó que la periodista ya no necesitaba donantes de sangre y pidió evitar la difusión de datos incorrectos.
Qué significa el diagnóstico
Es una complicación vinculada con enfermedades del hígado que puede afectar el funcionamiento del cerebro.
Puede provocar alteraciones de conducta, dificultades para concentrarse y confusión. La evaluación depende de cada caso.
La captura consultada muestra variaciones en el interés por el término “periodista” durante el período seleccionado, con picos que llegaron al valor máximo de la escala.
Importante: Google Trends expresa interés de búsqueda relativo y no informa una cantidad exacta de consultas. Tampoco permite determinar qué noticia motivó cada búsqueda ni atribuir todos los picos al caso de Silvia Mercado.
También confirmó que la comunicadora había sufrido una descompensación durante un programa y señaló que el diagnóstico era encefalopatía hepática.
Se trata de una complicación que puede aparecer en personas con enfermedades del hígado. Según explica Mayo Clinic, ocurre cuando determinadas sustancias tóxicas, como el amoníaco, se acumulan en la sangre y afectan el funcionamiento del cerebro. Entre sus manifestaciones pueden aparecer alteraciones en la conducta, dificultades para concentrarse y confusión.
La evolución depende de las causas que originaron el cuadro y de la respuesta al tratamiento. Por eso, la evaluación médica resulta fundamental para determinar cada caso.
El pedido de donantes de sangre y el interés que generó la noticia
Uno de los puntos que más consultas generó fue la convocatoria difundida inicialmente por la radio. Ante la circulación de distintos mensajes, Etulain aclaró que Mercado ya no necesitaba donantes de sangre y pidió evitar la difusión de información incorrecta.
La aclaración modificó el panorama inicial de la noticia, que había comenzado con un pedido de colaboración y sin detalles sobre el diagnóstico.
En paralelo, Google Trends permite observar el comportamiento de las búsquedas vinculadas con la actualidad. En la captura correspondiente a Argentina, el término "periodista" muestra una actividad variable, con algunos momentos en los que el índice alcanzó valores cercanos a 100.
Ese número representa el punto de mayor interés relativo dentro del período seleccionado, no una cantidad de búsquedas.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que Google Trends no identifica quién realiza las consultas ni cuál es el motivo específico de cada búsqueda. Por esa razón, los datos sirven como referencia del interés general por el término, pero no permiten atribuir todos los movimientos a la situación de Silvia Mercado.
La repercusión de este episodio vuelve a mostrar cómo una noticia vinculada con la salud de una figura pública puede trasladarse rápidamente de los medios a las plataformas digitales. En este caso, las primeras versiones, el pedido de donantes y las posteriores aclaraciones de su entorno fueron parte de una secuencia informativa que despertó atención durante las últimas horas.
Mientras tanto, la información difundida por su entorno indica que la periodista continúa bajo atención médica y realizando estudios. Hasta el momento, no se comunicaron detalles oficiales sobre su evolución ni una fecha estimada de alta.